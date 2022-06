Caro benzina: quasi 1 italiano su 2 ha ridotto l'uso dell'auto negli ultimi 3 mesi

Nonostante il taglio delle accise, che va avanti dal 22 marzo scorso e potrebbe durare per tutta l'estate secondo una nuova idea del governo (continua il taglio delle accise), i prezzi dei carburanti continuano a salire e com'è ovvio gli italiani stanno un attimo stringendo la cinghia: quasi 1 italiano su 2 ha ridotto l'uso dell'auto.

Quello che tutti temevamo ci viene ora confermato da una nuova ricerca commissionata da Facile.it a mUp Research, secondo cui negli ultimi tre mesi quasi 1 italiano su 2 (il 46%) ha ridotto l'uso dell'auto per risparmiare, soprattutto nel tempo libero - visto che al lavoro non si può certo rinunciare.

Sono diverse le strategie adottate dagli italiani, il 47% dei rispondenti al sondaggio (circa 20 milioni di individui) ha dichiarato di prestare maggiore attenzione nella scelta della pompa di benzina, mentre quasi 1 automobilista su 3 ha modificato il proprio stile di guida adottandone uno idoneo a ridurre i consumi di carburante - e a tal proposito vi consigliamo di leggere l'articolo Il nostro stile di guida può abbassare il costo della benzina?

Come dicevamo in apertura, i dati del 31 maggio parlano di prezzi in salita, con la benzina self arrivata a 1,914 euro al litro, mentre il diesel è a 1,831 euro al litro. Rincari dovuti soprattutto alle attuali quotazioni del greggio e all'embargo al petrolio russo deciso dalla UE, che sembra dunque tornare contro di noi come un boomerang...