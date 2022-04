Carlos Tavares sorridente alla guida della Maserati GT Folgore per le strade di Roma

Archiviata la presentazione della Maserati Grecale, sembra che l’amore della casa del tridente si sia spostato sulla GranTurismo, in particolare nella sua versione elettrica, che ormai appare in giro per il web, e non solo, con grande facilità, e in questi giorni è stata guidata anche dal CEO di Stellantis.

Dopo averci mostrato delle immagini teaser della GranTurismo Folgore, Maserati l’ha portata in “carne ed ossa” a Roma, in occasione del campionato mondiale di Formula E (a proposito, potete leggere la nostra esperienza della due giorni passata nel paddock della Formula E), dove la casa ha anche annunciato il suo debutto ufficiale nel campionato delle monoposto elettriche per il 2023.

Ebbene, in questi giorni di gara, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, non si è fatto pregare e si è messo alla guida delle Maserati GranTurismo Folgore per farsi un giro per le strade romane, e dalle immagini pubblicate dall’account ufficiale della casa del tridente, sembra che si sia divertito, a giudicare dal sorriso dipinto sul suo volto.

Quando debutterà sul mercato, probabilmente il prossimo anno, la GranTurismo Folgore manterrà il suo perfetto bilanciamento tra sportività ed eleganza, ma le prestazioni del suo powertrain elettrico promettono fuochi d’artificio. Ricordiamo infatti che la sua batteria adotterà tecnologia di ricarica a 800 volt, e fornirà energia a tre motori elettrici in grado di erogare più di 1.200 CV di potenza sulle quattro ruote motrici, per uno scatto da 0 a 100 km/h inferiore ai 3 secondi, con una velocità massima superiore ai 300 km/h.

Chiaramente la Maserati GranTurismo arriverà anche con motori termici, tra i quali non dovrebbe mancare il già iconico V6 Nettuno, ma in ogni caso la casa del tridente diventerà un brand full electric entro il 2030.