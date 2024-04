Carlos Tavares lascia Stellantis? Ecco i 5 possibili sostituti

Carlos Tavares, figura centrale nel cammino verso il successo del Gruppo Stellantis, potrebbe presto lasciare la sua posizione di amministratore delegato? Secondo alcune speculazioni, questo potrebbe essere il momento giusto per farsi da parte. Alcuni media francesi hanno provato a ipotizzare un successore.

Il mandato dell'attuale CEO di Stellantis giungerà al termine nel marzo 2026; il recente lancio dell'Alfa Romeo Milano (al quale Tavares ha preso parte) potrebbe essere un punto di arrivo, dal momento che la strada che intraprenderà il brand da ora in avanti sarà il punto cardine di tutto il processo di transizione verso i veicoli elettrici. Se le cose andassero male (sia a livello di immagine che a livello di fatturato, quantomeno in Europa) l'immagine di Tavares potrebbe risentirne.

Nonostante la sua determinazione a portare a termine il lavoro, e a decidere autonomamente il momento della sua uscita di scena, Tavares potrebbe avvicinarsi a un addio imminente nel caso in cui dovesse fiutare tempi difficili all'orizzonte. Del resto i suoi meriti come manager di alto livello, fino ad oggi, sono stati netti: dalla ristrutturazione di PSA all'acquisizione di Opel nel 2017, fino alla fusione con FCA nel 2019 e alla creazione di Stellantis nel 2021.

Il Gruppo, che ora comprende 14 marchi, ha registrato un utile operativo record nel 2023, segnando inoltre un margine operativo del 12,8%, e rendendo Stellantis il costruttore automobilistico più redditizio al mondo proprio sotto la leadership di Tavares. Il possibile ragionamento dunque è semplice: più in alto di così si può solo cadere.

Nonostante il desiderio di una vita diversa, con più tempo per la famiglia, la passione per il restauro di auto d'epoca e il desiderio di trascorrere più tempo in Portogallo, Tavares potrebbe essere trattenuto dal piano di ristrutturazione "Dare Forward" con cui Stellantis si è impegnata per la transizione elettrica, e che termina, appunto, nel 2030.

Tra i nomi che emergono come potenziali successori figurano Maxime Picat, Michael Manley, Roy Jakobs, Antonio Filosa e Carlos Zarlenga, ognuno con esperienze e competenze che potrebbero garantire, in ogni caso, una transizione fluida e il mantenimento della politica aziendale attualmente in corso d'opera sotto la guida di Tavares.

