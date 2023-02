Carlos Tavares: 'Auto elettriche sono troppo care, servono più incentivi'

Il numero uno di Stellantis, Carlos Tavares, torna a parlare delle auto elettriche e di quanto le stesse risultino essere ancora troppo care. Un argomento che continua ad essere di enorme dibattito e di attualità, anche perchè al momento acquistare un EV non è affatto alla portata di tutti.

Dalla nostra top 5 delle auto elettriche meno care in Italia, risulta come la più economica sia in vendita a 21mila euro, ma facendo un rapporto con le vetture termiche la cifra risulta essere ben più elevata. "La decisione di passare a un percorso di elettrificazione – le parole di Tavares in occasione della presentazione dei risultati finanziari del gruppo Stellantis - è una decisione che è stata presa dagli Stati, non dai costruttori di auto. Senza incentivi le auto elettriche sono ancora troppo costose per la classe media. La sfida è quanto velocemente si riuscirà a ridurre i costi per venderle anche senza".

Il CEO di Stellantis non è la prima volta che affronta l'argomento, e già nelle scorse settimane lo stesso Tavares aveva chiesto ai governi più incentivi per le auto elettriche affinchè possano diventare alla portata di tutti. Il numero uno del gruppo automobilistico ha poi ricordato che in Germania, appena sono stati tolti gli incentivi il mercato delle elettriche è letteralmente crollato.

Ma non finisce qui perchè Tavares ne ha anche nei confronti della nuova normativa Euro 7 che stabilisce limitazioni di emissioni molto rigide, spiegando che "è inutile perché troppo costosa e non porta benefici per ambiente e salute, è solo una distrazione", e accodandosi al coro di dissensi portato avanti da Volkswagen e Renault.

Per Fiat, invece, Tavares ha annunciato l'arrivo di due nuove vetture elettriche entro il 2023 e non è da escludere possano essere la nuova Panda e la nuova 600. In ogni caso il Ceo ha fatto chiarezza su un aspetto: "Stellantis non ha bisogno di brand low cost, ma di modelli accessibili. Ha tanti core brand come Fiat e Citroen che hanno un posizionamento chiaro", facendo chiaramente capire come il marchio Fiat non sarà per forza associato ad auto economiche.