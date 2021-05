Carlos Sainz spiega il volante della Ferrari F1: ha più di mille funzioni

Le monoposto di Formula 1 sono la massima espressione della tecnica e della tecnologia applicata all’auto. Ogni anno i passi avanti in termini di efficienza motoristica e aerodinamica sono evidenti, e tutta questa tecnologia deve essere compresa anche dal pilota, che ha il dovere di controllare e gestire certe dinamiche dell’auto durante la gara.

Le vetture schierate in griglia di partenza sono 10, ognuna dotata delle proprie regole di funzionamento. Il volante è lo strumento che permette di monitorare e agire su alcune funzioni dell’auto, e viene sviluppato su misura per ogni auto. Quindi un pilota che cambia squadra non dovrà certo imparare a guidare – al massimo dovrà ricercare una certa affinità con la nuova vettura - ma dovrà mettersi a studiare il funzionamento del volante, capace di oltre mille funzioni.

Nel video presente in questo articolo, Carlos Sainz Jr., approdato quest’anno in casa Ferrari, ci spiega alcuni dettagli del volante Ferrari, che è dotato di tantissimi tasti e manettini, che possono essere azionati singolarmente oppure schiacciati in combinazione per ulteriori funzioni. Il grosso tanto verde con la N ad esempio è piuttosto semplice e intuitivo, infatti serve ad inserire la folle. Un altro tasto ha la scritta PC, vale a dire “pit confirm”, che va premuto dal pilota quando vuole confermare di aver recepito l’ordine ricevuto dal muretto dei box.

Poi c’è la ghiera con il cavallino rampante, che è adibito a modificare il comportamento del motore, il selettore che ha ispirato il Manettino presente nelle auto stradali. Tra le varie modalità si notano ad esempio la “race” e la “box”, che modificano il carattere del propulsore per favorirne la longevità oppure la prestazione assoluta.

Un altro selettore è dedicato alla correzione di fino del motore, con numeri che vanno da 1 a 12: più il valore si avvicina all’unità e maggiore è la potenza espressa dal propulsore. Ai lati del volante ci sono anche delle rotelle che servono a regolare i differenziali, rispettivamente per la fase di entrata e di percorrenza in curva, e subito sotto è presente il controllo del freno motore e dell’uso della batteria, ma anche la ripartizione della frenata e molto altro.

Queste sono solo alcune delle funzioni offerte dal volante, e probabilmente le più usate durante le gare, ma lo stesso pilota afferma che le cose si possono fare ben più complicate, anche se una volta apprese non sono poi così difficili da mettere in pratica.

Vi lasciamo alle spiegazioni di Carlos, augurandoci che lo sposalizio con la rossa di Maranello possa portarlo al successo e al raggiungimento di traguardi paragonabili a quelli di Lewis Hamilton. La tecnologia della Formula 1 è comunque ben superiore a quanto siamo abituati a vedere sulle vetture stradali, ma vi consigliamo di scoprire i segreti della Ferrari 812 Competizione appena presentata, dotata di alcune raffinatezze tecniche da non sottovalutare.