Carlos Sainz allo scoperto: al Phi Beach in Sardegna con la modella Rebecca Donaldson

Dopo Max Verstappen, con la borsa di Eurospin in Sardegna, anche Carlos Sainz sta passando le sue vacanze estive sulla splendida isola italiana. Nelle scorse ore è stato immortalato in Costa Smeralda, in quel del Phi Beach.

Si tratta di uno dei locali più belli di Porto Cervo dove il pilota Ferrari è stato avvistato in compagnia di una splendida ragazza. Come riferito da Veryinutilpeople tramite la sua pagina Instagram, la fortunata paparazzata a fianco dello spagnolo si chiama Rebecca Donaldson (nella foto di Just Jared), una modella che è stata in passato fidanzata con Scott Disick, a sua volta ex della nota influencer Kourtney Kardashian.

Ma chi è questa misteriosa ragazza? Il suo segno particolare sono senza dubbio gli occhi, azzurro/verde Costa Smeralda (appunto). E' una modella inglese di 28 anni che vive a Londra e che nel 2020 ha anche fondato un brand di articoli sportivi dal nome Muse.

Ha passato una vita sulle passerelle, avendo debuttato undici anni fa, quando aveva solo 17 anni, dopo aver partecipato ad un concorso di bellezza su spinta della madre. Una volta sbarcata nel mondo della moda ha girato l'Europa, arrivando così ad incontrare Disick (che ha recitato ne Al passo con i Kardashian), anche se non è ben chiaro come i due si siano conosciuti ne tanto meno come sia finita la loro storia.

Nelle ultime settimane è stata spesso e volentieri avvistata al fianco di Carlos Sainz ma i due non erano mai usciti così chiaramente allo scoperto come quanto accaduto al Phi Beach di Porto Cervo dove lo spagnolo e l'inglese sono apparsi decisamente "vicini", giusto per dire un eufemismo.

Stando a quanto sottolineato da Veryinutilpeople.it il pilota figlio d'arte "E' stato con questa ragazza tutta la sera e sono andati via presi per mano". Da più parti si parla del possibile addio alla Rossa dell'iberico, nonostante per Flavio Briatore Carlos Sainz sia più forte di Leclerc, ma al momento non è giunta ancora conferma a riguardo: il pilota ha un contratto con Ferrari fino al 31 dicembre 2024, si sta godendo la monoposto di Maranello e anche una splendida compagnia.