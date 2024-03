Carlos Sainz-Red Bull, il trasferimento che tutti gli 'anti ferrari', e non solo, sognano

La vittoria di Carlos Sainz a Melbourne potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per lo stesso pilota Ferrari. L'anno prossimo il figlio d'arte lascerà Maranello per fare posto a Lewis Hamilton, in arrivo nel 2025, e il suo destino appare ancora incerto.

Fino a poche settimane fa le voci non erano così intense ma dopo il successo nella terra dei canguri il mercato attorno al figlio del vincitore della Dakar si è decisamente fatto più interessante. Tante le scuderia associate a Sainz a cominciare da Red Bull.

La squadra di Milton Keynes ha in casa l'intoccabile Max Verstappen, ma Checo Perez appare tutt'altro che certo del suo sedile e già durante la passata stagione si ventilava di un possibile addio. A “complicare” il tutto le parole di Christian Horner, che dopo aver assistito alla vittoria di Carlos in Australia ha commentato senza troppi giri di parole: "Sulla base di una prestazione come quella in Australia, non si può escludere nessuna possibilità, quindi penso che si voglia solo prendere il tempo per decidere".

Carlos è al momento il “free agent” più desiderato in Formula 1 e ovviamente un suo sbarco in Red Bull rappresenterebbe un traguardo a dir poco di prestigio. Nel contempo sarebbe il colpo di mercato che tutti gli hater di casa Ferrari sognano, a cominciare da alcuni tifosi, convinti da sempre che l'iberico sia meglio o comunque allo stesso livello di Leclerc e che lo “switch” con Lewis Hamilton sia stato un errore clamoroso.

Che dire poi della stampa iberica che da sempre ha il dente avvelenato nei confronti della Ferrari. “In Italia pompano Leclerc, Sainz mai rispettato”, hanno titolato alcune testate subito dopo il successo in Australia, giusto per capire “l'amore” dei media iberici verso la scuderia di Maranello.

Infine, con uno sbarco di Sainz Red Bull ne gioverebbe anche lo spettacolo, visto che lo spagnolo è stato l'unico in due stagioni (fin qui) a vincere un gran premio al di fuori della scuderia di Milton Keynes: il pilota, seduto sulla vettura campione del mondo, potrebbe dare del filo da torcere a Max Verstappen. E voi cosa ne pensate?

