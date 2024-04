Carlos Sainz in Red Bull nel 2025? Marko: 'Ci parliamo, ma ha un'offerta 'monstre' di Audi

In un'intervista, Helmut Marko ha rivelato che Red Bull avrebbe preso contatti con Carlos Sainz, tuttavia l'offerta dell'Audi risulta essere fuori dalla portata economica della scuderia. Marko ha sottolineato che, nonostante le trattative, il rinnovo di Sergio Perez rimane l'opzione principale per la stagione 2025.

Di fatto quindi è iniziato ufficialmente il toto piloti per la prossima stagione: protagonista Carlos Sainz. Il pilota spagnolo lascerà Ferrari il prossimo anno per dare spazio a Lewis Hamilton. Pare inoltre che i rapporti tra Sainz e Laclerc siano ai ferri corti, e che il pilota spagnolo sia in lizza per diversi team.

Se, fino ad ora, si è infatti parlato a lungo di presunti contatti tra Sainz e il team Mercedes, pare che invece le cose siano più complicate di quanto potesse sembrare. Non solo Mercedes dunque, ma anche RedBull e Audi sarebbero interessati.

Comunque la si voglia vedere, Carlos Sainz è al centro delle trattative e dell'attenzione mediatica relativa al futuro dei prossimi team che si formeranno il prossimo anno: egli stessi infatti ha ammesso di avere più opzioni aperte per la stagione 2025. Marko ha ricordato il passato di Sainz con Red Bull, evidenziando che la scelta di Max Verstappen nei suoi confronti lasciò lo spagnolo molto deluso. Delusione che si è ripresentata in Ferrari, il quale team ha preferito puntare maggiormente su Leclerc, e non su di, lui per il futuro. Dunque, un nuovo matrimonio con RedBull (salvo colpi di scena) sembra essere lo scenario più remoto.

Sergio Perez del resto, nonostante le critiche passate, ha migliorato le sue prestazioni nel corso delle ultime stagioni e potrebbe essere riconfermato per il prossimo anno. Marko ha elogiato il suo recente rendimento e il suo impegno nel lavorare con il team. Al contrario, sembra che le possibilità di un ritorno di Daniel Ricciardo siano scarse, con Liam Lawson che si sta facendo strada come possibile successore.

