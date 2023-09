Carlos Sainz recupera l'orologio rincorrendo i ladri, Ryanair 'Unica gara che può vincere'

Continua a tenere banco la vicenda di Carlos Sainz e del suo orologio da 300mila euro sottrattogli a Milano da tre ladri. La notizia ha fatto il giro del mondo anche perchè il pilota Ferrari non si è perso d'anima ed ha rincorso prima in auto e poi a piedi i tre lestofanti.

La vicenda è evidentemente giunta anche alla compagnia aerea low cost Ryanair, che ha deciso di commentare l'episodio in maniera decisamente pungente. Ripostando un link alla notizia, la compagnia con sede a Dublino ha commentato: “L’unica gara che può vincere“, riferendosi appunto alla 'sgambettata' di Sainz per recuperare il suo prezioso Richard Mille da 300mila euro.

Un post che ha provocato la reazione in massa dei tifosi Ferrari, visto che sono stati moltissimi coloro che hanno commentato sotto alla frase in questione. C'è chi ad esempio ha scritto: “Non è colpa sua se al posto di una monoposto all'altezza guida un aereo Ryanair”, rispondendo per le rime, ma anche: “Su due cose non puoi mai scherzare in questo paese: 1 il cibo 2 la Ferrari”.

Un altro ha cercato di replicare in maniera tecnica: “Ricordami chi oltre ai piloti Red Bull questa stagione ha vinto qualcosa?”, riferendosi al fatto che in questa stagione nessun'altra scuderia ha mai portato a casa la vittoria. C'è chi ha scritto: “Ha parlato Qatar Airways...”, ma anche: “Guidare una Ferrari da f1 quest’anno, è come fare un volo con ryanair”, e: “Lui per sua fortuna non è costretto a volare con Ryanair”.

La compagnia irlandese ha pubblicato il post sia sulla pagina ufficiale X in italiano quanto su quella "classica" in inglese, ed ha anche risposto a vari commenti, come ad esempio ad un utente che ha fatto notare “Almeno Sainz è buono a fare qualcosa, voi di Ryanair che cosa sapete fare?”, e l'azienda ha replicato: “Buono a fare che?”.

Va detto che non è la prima volta che la compagnia aerea commenta notizie che non hanno nulla a che vedere con il mondo degli aerei e dei voli, ma questa volta sembrerebbe aver fatto irritare molti.

La vicenda del pilota spagnolo ha provocato numerose reazioni sui social, fra cui quella dell'ex europarlamentare spagnolo Paolo Echenique: “Orologio Sainz da 275k? C'è chi muore di fame” e anche in questo caso non sono mancate le polemiche. Qui sotto il post di Ryanair.