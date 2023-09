Carlos Sainz rapinato dell'orologio da 300mila euro a Milano: fermati 3 giovani marocchini

Il weekend italiano di Carlos Sainz si è chiuso con una disavventura: il pilota spagnolo di Ferrari è stato infatti derubato del suo prezioso orologio in pieno centro a Milano, ma fortunatamente la vicenda ha avuto un lieto fine.

Dopo lo scippo a Leclerc dell'orologio da 2 milioni di euro a Viareggio, è toccato all'altro pilota Ferrari subire lo stesso trattamento in Italia, questa volta nel cuore del capoluogo lombardo.

Secondo la ricostruzione, Carlos Sainz dopo aver chiuso il Gp di Monza, dove Ferrari si è presentata con una livrea speciale, è tornato nel suo hotel in centro a Milano, l'Armani. E' quindi uscito e una volta giunto in strada è stato avvicinato da tre ragazzi che con la scusa dell'abbraccio gli hanno sfilato il suo orologio, un Richard Mille modello Alexander Zverev del valore superiore ai 300mila euro, per poi iniziare a correre.

L'episodio si è verificato attorno alle ore 20:30 di ieri sera, domenica 3 settembre 2023, precisamente in via Manzoni. Il trio, risultati poi essere tre ragazzi marocchini di 18, 19 e 20 anni, è scappato in via Monte Napoleone, inseguito però dallo stesso Sainz a bordo dell'auto del suo manager.

Il pilota ad un certo punto ha abbandonato l'auto e si è messo a rincorrere i tre ladri, aiutato da due passanti, e alla fine è riuscito a bloccare un rapinatore in via Pietro Verri, mentre un secondo è stato fermato dal manager del ferrarista in via della Spiga e quindi un terzo da un altro componente dello staff di Sainz.

I tre sono stati in seguito portati in questura mentre il prezioso orologio è tornato sul polso del pilota di Formula 1. Come detto sopra la vicenda ha ricordato da vicino quanto accaduto ad aprile 2022 a Viareggio a Charles Leclerc: in quel caso il ferrarista era stato derubato di un Richard Mille del valore superiore ai due milioni di euro. I malviventi erano stati catturati dopo più di un anno di indagini, ed erano risultati essere quattro residenti di Napoli, tre uomini e una donna.