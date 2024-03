Carlos Sainz padre e figlio, sguardo di intesa e lacrime: il video da brividi

Il rapporto padre figlio può talvolta essere un qualcosa di unico e toccante. Lo rivela il video che mostra il padre di Carlos Sainz visibilmente commosso durante la cerimonia che ha visto il pilota spagnolo trionfare al Gran Premio D'Australia, dominato da Ferrari con il clamoroso ritiro di Max Verstappen.

Con questa frenata improvvisa di RedBull e con la doppietta della Ferrari che riavvicina Leclerc e Sainz a Verstappen, mettendoli in piena contesa per il titolo, il mondiale può considerarsi riaperto? Presto per dirlo dal momento che siamo solo alla terza gara stagionale. Anche se la classifica costruttori è ora in bilico, bisognerà ancora faticare un bel po' per poter avere qualche certezza in più da questa annata. Tuttavia, la vittoria di Sainz è stata particolarmente significativa; egli infatti ha saputo sfruttare al meglio l'occasione e non ha mancato il bersaglio.

Nel momento della celebrazione, il papà di Sainz ha espresso tutto il suo affetto e la sua soddisfazione per il trionfo del figlio. Con un bacio sulla guancia e un abbraccio commosso, hanno condiviso un momento di pura emozione. Quando Sainz ha tolto il casco, il suo primo istinto è stato cercare suo padre per condividere con lui la gioia di una gara perfetta.

In un'intervista rilasciata a DAZN Spagna, Sainz Senior ha espresso la sua ammirazione per le gesta del figlio, che (nelle sue parole) rappresenta un esempio di determinazione per tutti: "La vita riserva sempre sorprese", ha commentato il padre.

"Carlos ha affrontato una settimana estremamente impegnativa per essere qui oggi. Una volta sul circuito, ha saputo sfruttare al meglio l'opportunità e ha dato il massimo fino alla fine (...) È stato un vero merito. Ha seguito un programma intensivo, con due sessioni giornaliere in camera iperbarica a Madrid, insieme a trattamenti Indiba e fisioterapia. È riuscito a farcela. Noi abbiamo fatto la nostra parte nel sostenerlo, ma è lui che ha guidato la macchina e accelerato verso la vittoria".

Chissà se dietro questa prestazione deludente di RedBull ci sia qualcosa di più. In settimana si sono fatte sempre più insistenti voci e speculazioni su un possibile clamoroso passaggio di Max Verstappen in Mercedes. Toto Wolff sarebbe intenzionato a trovare un pilota di assoluto livello per sostituire Lewis Hamilton e rilanciare l'autorità del marchio Mercedes in formula 1.

