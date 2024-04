Carlos Sainz-Mercedes: accordo ad un passo? Pronto lo switch con Lewis Hamilton

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dalla stagione 2025, porterà sicuramente a un effetto domino nel mercato dei piloti. Il punto maggiormente interrogativo, in primis, è la prossima sistemazione di Carlos Saiz, il quale ha dimostrato che il ruolo di "sostituto" non gli si addice.

Per il pilota spagnolo, che è stato accostato a RedBull di recente, pare che si stia facendo avanti Mercedes. Questa mossa potrebbe segnare un nuovo netto capitolo per il pilota spagnolo, al fianco di George Russel. Le motivazioni dietro la scelta di Toto Wolff a favore di Carlos Sainz possono essere facilmente dedotte. Il pilota spagnolo ha dimostrato un eccezionale rendimento sin dal suo arrivo in Ferrari nel 2021, equiparabile a quello di Charles Leclerc, con tre vittorie, cinque pole position e un totale di diciannove podi, inclusa una recente vittoria nel Gran Premio d'Australia.

Inoltre, Sainz è noto per essere un elemento coeso nel contesto del team e possiede una vasta esperienza nello sviluppo delle vetture. Queste qualità lo rendono un candidato ideale per affiancare George Russell e contribuire al rinnovamento della Mercedes, specialmente in vista dei cambiamenti regolamentari previsti per il 2026, che coinvolgeranno sia le vetture che i motori.

In soldoni, questa mossa garantirebbe a Sainz un posto in un altro team di alto livello. Questo trasferimento sembra chiudere temporaneamente le porte ad Andrea Kimi Antonelli, giovane talento di 17 anni originario di Bologna, il cui ingresso nella Mercedes come pilota ufficiale era atteso in futuro. Antonelli si concentrerà ora sulla Formula 2 e su un intenso programma di test con le vetture precedenti della Mercedes, con la possibilità di essere considerato per una sistemazione in un team cliente come la Williams, per accumulare esperienza. La sua possibile promozione in Formula 1 nel 2025 o 2026 dipenderà dai risultati ottenuti nella sua prima stagione in campionato cadetto con la Prema, dove gareggia insieme alla promettente figura ferrarista Oliver Bearman.

