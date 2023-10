Carlos Sainz-Ferrari, stampa catalana sicura: 'E' finita con la Rossa, ecco dove andrà'

Quando i giochi in Formula 1 sono ormai decisi, si moltiplicano le voci di mercato in vista della stagione 2024. Al centro delle indiscrezioni continua ad esservi Carlos Sainz, pilota Ferrari nonchè unico 'non Red Bull' ad aver vinto una gara quest'anno.

Secondo la stampa catalana di El Periodico, come sottolineato dalla pagina Facebook Hammertime, il matrimonio fra la Ferrari e Carlos Sainz è destinato a concludersi, se non già al termine di questa stagione, alla fine del campionato 2024, quando il contratto dello spagnolo terminerà.

I motivi sottolineati dal quotidiano della Catalogna sono gli stessi di inizio stagione, ovvero, una Ferrari che sembra voler puntare più su Leclerc, nonostante Vasseur abbia sempre spiegato che non esistano prime guide.

In ogni caso la liason fra Maranello e il figlio d'arte sembrerebbe giunta agli sgoccioli, ma quale sarà la meta futura del ragazzo? Fra le ipotesi più gettonate vi è l'Alpine, che potrebbe perdere Sebastian Ocon.

La meta però non sembra esaltare più di tanto Carlos Sainz che vorrebbe una scuderia top class, quindi una fra Red Bull, Mercedes o Aston Martin, ma al momento nessuno dei tre team, soprattutto i primi due, sembrerebbero essere interessati.

L'ipotesi Audi viene scartata da El Periodico, anche perchè la monoposto di Ingolstadt entrerà nel circus solamente nel 2026, con i nuovi regolamenti, di conseguenza bisognerà attendere ancora tre anni.

Resta quindi in piedi l'ipotesi McLaren, quella che secondo i catalani sarebbe attualmente l'idea più accreditata. La scuderia britannica sta chiudendo la stagione in crescendo dopo un inizio negativo, e lo confermano gli ottimi risultati delle ultime uscite, a cominciare dalla vittoria di Oscar Piastri nella recente Gara Sprint in Qatar.

Lando Norris, che ha distrutto il trofeo di Verstappen al Gp d'Ungheria, dovrebbe accasarsi presso il team di Milton Keynes, di conseguenza ci sarà un posto vacante a Woking che potrebbe appunto essere occupato da Sainz.