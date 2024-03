Carlos Sainz e la fake news 'dell'abbandono': no, lo spagnolo non era solo a festeggiare

Una fake news circolata ieri indicava che Carlos Sainz, arrivato terzo al Gran premio del Bahreim, non fosse accompagnato da nessun membro del team Ferrari e lasciato solo. Nonostante sembrasse, dalle riprese televisive, tutti i suoi meccanici e la sua famiglia si trovavano in un punto cieco e non sono stati immortalati, ma c'erano eccome.

Quando Sainz si è tolto il casco nel parco chiuso dietro al podio, è stato possibile vedere solo una piccola parte dell'area, ma era presente un impianto di supporto e, appunto, non inquadrato. La scena è diventata virale sui social media dopo la gara, ma secondo quanto riportato da MARCA, il video è ingannevole in quanto l'inquadratura non copre l'intera lunghezza della recinzione che delimitano la zona del podio, dove operano i team di ciascuna squadra. Erano presenti tutti i suoi meccanici, così come suo padre, suo cugino e il suo rappresentante, Carlos Oñoro.

Queste notizie, tirate per i capelli, volte a mettere zizzania all'interno della scuderia hanno tentato di far passare Carlos Saiz come un emarginato dal momento, forse, che il prossimo anno non sarà più un pilota Ferrari e gli subentrerà il nuovo acquisto della scuderia del cavallino, ovvero Lewis Hamilton.

Dunque, non c'è stata alcuna mancanza di supporto da parte dei dipendenti della Ferrari; al contrario, hanno festeggiato con entusiasmo il successo del pilota spagnolo. Sono i meccanici, che lavorano instancabilmente sulla vettura numero 55 dello spagnolo, e anche su quella di Leclerc, tendono sempre a restare sempre in disparte.

Fino a tarda notte, coloro che hanno lasciato l'ospitalità della Ferrari sul circuito si sono congedati affettuosamente, congratulandosi con il pilota per il suo successo, apprezzando il suo lavoro in pista e gli hanno espresso il loro sostegno costante, dal momento che Sainz è, e sarà, un membro fondamentale del team Ferrari fino alla fine dell'anno e fino a che sarà un pilota Ferrari l'impegno di entrambe le parti sarà totale.

Altro caso emerso durante la gara del Bahreim è stato un curioso incontro tra Toto Wolff, il padre di Verstappen e il manager del pilota olandese. Si ipotizza un possibile interesse per Max Verstappen da parte di Mercedes dal momento che, in casa RedBull, pare vi siano alcuni conflitti interni e possibili adii tra gli addetti ai lavori storici.