Carlos Sainz derubato, arriva la critica 'Un orologio da 275k e c'è chi muore di fame'

Ha fatto il giro del mondo in breve tempo la notizia di Carlos Sainz derubato del suo prezioso orologio a Milano. Lo spagnolo, dopo il Gp di Monza di domenica scorsa, è stato avvicinato da tre ragazzi marocchini che gli hanno sfilato il suo prezioso dal polso.

Il pilota della Rossa indossava un Richard Mille modello Alexander Zverev, orologio del valore di centinaia di migliaia di euro, che ha fatto ovviamente gola al trio, che puntava probabilmente ad impossessarsi illecitamente del gioiello per poi rivenderlo (ad un prezzo molto più basso del suo valore) e farci qualche migliaia di euro.

La vicenda è arrivata anche a Pablo Echenique, politico spagnolo di sinistra, ex europarlamentare, che attraverso X, l'ex Twitter, ha commentato storcendo un po' il naso: “Un sistema economico che permette ad alcuni tipi di comprare un orologio da 275.000€ nello stesso tempo in cui ci sono 2,2 milioni di bambini a rischio di povertà ed esclusione è un sistema economico in difficoltà”.

Il messaggio è accompagnato da uno screen dello stesso Sainz su El Pais, e ovviamente ha creato non poca polemica. La discussione sulla diseguaglianza economica è stata infatti criticata da molte persone su Twitter a cominciare da coloro che hanno fatto notare allo stesso Echenique come lo stesso percepisca uno stipendio da 130mila euro lordi all'anno, circa 9.300 euro al mese, sicuramente una somma ben più alta della media spagnola (e anche italiana, e di molto).

Se è giusto ovviamente ricordarsi delle persone che nel mondo soffrono la fame, è anche vero che lo stipendio a Carlos Sainz non lo pagano di certo i tifosi bensì la Ferrari, di conseguenza se Maranello ritiene giusto elargire una determinata somma al suo pilota va bene così.

Poi del modo in cui spende i soldi che guadagna il figlio d'arte saranno pure affari suoi. Tra l'altro gli orologi sono un oggetto solitamente di culto per tutti i milionari e gli sportivi sparsi per il globo, a cominciare proprio dai piloti di Formula 1.

Se i 300mila euro del Mille di Sainz vi sembrano tanti sappiate che Leclerc è stato derubato di un orologio da 2 milioni di euro a Viareggio nel 2022, refurtiva poi rivenuta un anno e mezzo dopo.