Carlo Vanzini e la domanda lecita 'Max Verstappen è il pilota più forte di tutti i tempi?'

Ce lo siamo domandati qualche settimana fa: Max Verstappen diverrà il pilota più forte di tutti i tempi? Una domanda che è tornata fortemente d'attualità in queste ore, alla luce del terzo titolo di Formula 1 vinto dall'olandese in Qatar.

A ri-attualizzarla è stato Carlo Vanzini, noto commentatore di Sky Sport F1, grande appassionato e grande intenditore di motori, che attraverso il suo canale Youtube si è quindi domandato se Max Verstappen fosse il più forte di sempre o solo uno dei più forti.

Vanzini ha ricordato quali siano stati i suoi idoli: “Ero supertifoso di Piquet e prima ancora di Gilles Villeneuve, ero ancora fanciullo, piccolino però, ne sentivo parlare e poi non c'erano i social come oggi. Villeneuve mi ha dato una botta, come tutti quelli che hanno vissuto l'incidente, ero convinto che i super eroi non morissero. Quel giorno, mi ricordo perfettamente, me l'ha detto mio padre a tavola, con la forchetta in mano, mi disse che era morto, e mi cadde il mondo addosso”, ricordando tra l'altro il bel documentario di Sky sulla sfida Villeneuve Pironi.

Vanzini ha proseguito: “Dopo Villeneuve mi sono innamorato di Piquet per le sue risposte che dava, il suo atteggiamento, mi piaceva da matti, erano gare diverse. Poi mi sono piaciuti molto Kimi Raikkonen, Hakkinen... quei piloti che hanno qualcosa, qualcosa di diverso e di di più, di estemporaneo rispetto alla normalità. Poi se penso alle qualità di guida penso a Schumacher, lui stava ore con i tecnici, i meccanici, non si distraeva, era uomo-pista, uomo-macchima, uomo totalmente dedicata alla Formula 1. Hamilton è uno che mi piace, ha una storia, ha qualcosa da raccontare, anche Fernando Alonso”.

E su Nando ha raccontato un curioso aneddoto: “Ai tempi della Minardi mi trovai con questo ragazzino spagnolo che aveva ancora tutto da dire e mi disse 'Io voglio diventare campione del mondo', e noi gli ridemmo in faccia”.

Quindi Vanzini è arrivato a Verstappen: “Verstappen non possiamo dire che sia meglio di Schumacher o Senna, ma sicuramente come Schumacher, come Senna, e come Hamilton”, per poi soffermarsi sull'inglese: “Dopo il mondiale perso con Rosberg ha aperto l'asticella nel lavorare con ingegneri e squadra, anche di notte, forse ancora di più di Schumi, è diventato dopo il mondiale perso nel 2016 la persona più professionista di tutto il mondo”.

Di nuovo sul tri-campione del mondo: “Verstappen è sempre al simulatore a casa, sempre, questo comporta che Verstappen abbia sempre la testa impegnata su quella cosa lì, cercando di migliorarsi. Verstappen è stato creato dalla culla per diventare campione di Formula 1, oltre agli schiaffoni presi aveva però anche un talento innato”.

Il collega di Sky conclude sottolineando come il Verstappen campione e pilota l'abbiamo conosciuto, ma manca l'aspetto umano: “Speriamo di scoprire anche la sua umanità, manca il rapporto con gli altri, e in questo momento noi abbiamo solo l'immagine del Max pilota: il migliore di tutti i tempi? sicuramente se la gioca con tutti i migliori”, chiosa.