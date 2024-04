Carlo Pernat: 'Valentino Rossi? Quando lo vidi pensai pazzo o campione. Ma c'è un altro...'

Fra i più grandi conoscitori della MotoGp e nel contempo i più grandi protagonisti del mondo delle due ruote, vi è senza dubbio Carlo Pernat, talent scout e manager, da una vita nel circus.

Parlando di recente con Fanpage l'agente di Enea Bastianini ha raccontato qualche aneddoto in particolare su Valentino Rossi. Il guru della MotoGp ricorda che la prima volta che lo vide capì subito che sarebbe stato un pilota incredibile: “Mi son detto questo o è un pazzo o è un fenomeno”.

Pernat ha diverse curiosità inerenti il Dottore, fra cui una riguardante una pubblicità del 1997, da cui il numero 46 scappò: “Era il 1997 – racconta ancora Carlo Pernat - eravamo con l’Aprilia, e avevamo preso un regista americano per girare uno spot. Il regista era uno un po’ pretenzioso, ma che cercava di fare bene il suo lavoro e gli ha fatto rifare le scene centinaia di volte. E poi ci era costato un occhio della testa Valentino non ne poteva più. Allora lo chiamai per dirgli di resistere e quando l’ho sentito al telefono lui era a Pesaro. Era tornato a casa senza dire nulla a nessuno. Il marketing me ne ha dette di ogni, ma per fortuna che Rossi oltre a essere così, era un vincente”.

E a proposito di Rossi, c'era un altro pilota che secondo Carlo Pernat avrebbe dovuto avere la stessa folgorante carriera: “Un pilota che poteva essere un fuoriclasse e non lo è stato, è Stefano Perugini. Aveva un talento eccezionale e non è riuscito a fare quello che per me avrebbe dovuto fare. Rossi e Perugini sono l’uno l’opposto dell’altro, ma entrambi con un talento incredibile”.

Ha fatto venire un po' di amaro in bocca a Carlo Pernat anche Marco Melandri, che l'anno scorso è stato protagonista del Rally Legend: “Io l’avevo visto – dice il manager - ma non sono riuscito a prenderlo e ho avuto un grande rimpianto. Era il 1992 e non sono riuscito a gestire Marco Melandri. Ogni tanto gliel’ho detto, andava forte, ci saremmo divertiti”.

Chiusura dedicata al mondiale MotoGp 2024, che lo scorso weekend ha visto protagonista l'ormai noto incidente fra Bagnania e Marquez a Portimao: “Chi se la gioca per il titolo? Bagnaia sicuramente. È fortissimo, nonostante tutto. Martin non si può non mettere. Metto in lotta Bastianini e un filo indietro Binder e Marc Marquez. Se la giocano. Sarà dura”.

