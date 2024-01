Carles Falcón è morto alla Dakar Rally 2024: fatale l'incidente del 7 gennaio

Abbiamo una terribile notizia da darvi: il pilota spagnolo Carles Falcón è morto in seguito a un gravissimo incidente avvenuto mentre partecipava alla Dakar Rally 2024. A dare il triste annuncio è stato il suo team TwinTrailRacing.

Il pilota ha avuto una bruttissima caduta lo scorso 7 gennaio. È stato subito soccorso e trasportato al vicino Al Duwadimi Hospital, dove i medici erano riusciti fortunatamente a rianimarlo. Successivamente Falcón è stato rimpatriato in Spagna e ricoverato in terapia intensiva, dove i medici gli hanno indotto il coma farmacologico per via di un edema cerebrale, la frattura della vertebra C2, delle costole, del polso e della clavicola.

Il pilota ha lottato fino a oggi 15 gennaio, quando il team TwinTrailRacing ha purtroppo annunciato la sua dipartita tramite un comunicato. Queste le parole diffuse alla stampa: “L’equipe medica ha confermato che il danno neurologico causato dall’arresto cardiaco di Carles Falcón è purtroppo irreversibile. Carles era una persona sorridente, sempre in movimento, si divertiva con passione in tutto ciò che faceva, soprattutto quando era in sella alle sue moto. Ci ha lasciato mentre realizzava un sogno, correre alla Dakar. Si stava divertendo, era felice, dobbiamo ricordarlo con il sorriso stampato sul volto e per la felicità che infondeva a chi gli stava vicino. È stato un ottimo istruttore, abbiamo imparato tanto al suo fianco, insegnava con pazienza, energia e allegria e faceva divertire tutti con la sua moto. Ciò che ci ha lasciato lo porteremo sempre con noi, noi che gli siamo stati vicini, la famiglia, gli amici e i tifosi”.

