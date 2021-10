Caricare una Tesla è troppo complicato: c'è ancora chi ne combina di tutti i colori

Attualmente le colonnine di ricarica per auto elettriche possono ancora creare confusione e accadimenti piuttosto bizzarri (un uomo ha scollegato la Tesla per paura di esplodere). Il video in alto in effetti dimostra che non tutti hanno sviluppato una grande dimestichezza con cavi, connettori e quant'altro.

Come al solito le clip caricate dal canale Wham Baam Dangercam riescono a riprendere i momenti più assurdi del mondo delle quattro ruote, e in questo caso la protagonista della vicenda è la proprietaria di una Tesla Model Y.

Nei primi secondi la EV di Palo Alto si avvicina in retromarcia al punto di ricarica di Livello 2 in corrente alternata, ma a quanto pare il cavo era troppo corto per raggiungere la porta posizionata sulla fiancata sinistra della macchina. In realtà è molto probabile che si potesse ottenere qualche metro in più dalla colonnina, tuttavia l'intreccio dei cavi ha reso più difficile l'operazione.



In effetti la Tesla che ha registrato l'episodio era connessa al connettore sbagliato (non è da escludere che al momento dell'arrivo fosse l'unico disponibile), però non sarebbe stato un grosso problema se i cavi non si fossero intricati.



A ogni modo la donna ha dimostrato poca pazienza e forse troppa frustrazione e, evitando di provare a districare i cavi (se possibile), ha scollegato l'altra Tesla dal punto di ricarica per collegarvi l'altro connettore. Al momento non abbiamo molte informazioni sull'accaduto, ma non è da scartare l'ipotesi che la proprietaria della Model Y abbia caricato l'altra EV a sue spese.



Ovviamente non abbiamo alcuna intenzione di incolpare la ragazza o l'individuo che ha ricaricato la propria Tesla dal lato opposto, eppure ci teniamo a sottolineare che le operazioni di ricarica sono sì semplici, ma richiedono al contempo pazienza e attenzione verso vari elementi.



In chiusura vogliamo però rimandarvi ad un episodio che invece è assolutamente condannabile: il proprietario di un veicolo con motore a combustione interna l'ha parcheggiato in una stazione di ricarica Supercharger: il pickup ha bloccato sette colonnine Tesla.