Caricabatterie wireless delle auto sono inutili? 'In 5 anni mai trovato uno funzionante'

Fra le tante novità tecnologiche che le auto hanno introdotto negli ultimi anni, vi sono anche i caricabatterie wireless, sistema che permette di ricaricare lo smartphone senza alcun collegamento via filo.

Vengono solitamente posizionati lungo la console centrale, e per ricaricare la batteria del proprio telefono basta semplicemente appoggiarci sopra il telefono. Tutto molto bello se non fosse che tali dispositivi non sembrano funzionare al meglio, o per lo meno, questo è quello che ha raccontato Makc Hogan di Road and Track, che premette: “In 5 anni non ne ho trovato uno funzionate”.

Come detto sopra le vetture negli ultimi tempi hanno strizzato sempre di più gli occhi al tech e in futuro le cose miglioreranno ulteriormente. Basti pensare ad esempio ad alcuni concept presentati di recente, come la BMW Vision DEE, auto 100% digitale, ma anche la Peugeot Inception, un favoloso concept elettrico presentato durante lo scorso CES.

Nonostante i passi da gigante, però, i caricabatterie wireless non sembrano ancora funzionare a meraviglia. Eppure sarebbero comodissimi: ci appoggi il telefono senza collegarlo e metti in marcia.

“Ci sono due problemi principali però – scrive Hogan - il primo è che non funzionano. Il seconda è che, anche quando lo fanno, non lo fanno”. Il collega ricorda come spesso e volentieri la connessione si interrompa quando ad esempio affrontiamo delle curve, mentre se si avvicina un qualche oggetto di metallo, come delle monete o le chiavi, il caricabatterie si disattiva da solo.

Il risultato è che a volte si pensa che il telefono si sta ricaricando ma arrivati a destinazione si fa l'amara scoperta. Le maggiori difficoltà sembrerebbero verificarsi con gli iPhone: “Non supporta le velocità di ricarica wireless più elevate. La sua massima velocità è ottenibile solo con un caricabatterie prodotto da Apple, perché l'azienda non si fida di nessun altro per mettere così tanto calore nella batteria”.

Si ottiene così un buon flusso di energia ma lento, di conseguenza il consumo sarà lo stesso mentre il telefono si ricaricherà molto lentamente: “La ricarica wireless è estremamente inefficiente e converte una tonnellata di energia elettrica in calore disperso”. Che fare quindi? Meglio utilizzare il buon vecchio filo.