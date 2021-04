Carica un'intera casa su un pick-up: il video diventa subito virale

Dal mondo arrivano spesso storie al limite dell’incredibile, degne di un film di Hollywood. Il video che vi mostriamo oggi sembra provenire da una pessima commedia demenziale e arriva direttamente dal Messico: un automobilista ha caricato un’intera casa su un pick-up.

Nella nostra vecchia Europa siamo abituati a regole ferree e a un comune buon senso, soprattutto quando si parla di mobilità, con la quale è davvero facile collezionare sanzioni amministrative. In Messico evidentemente la situazione è più “morbida”, almeno per l’automobilista protagonista del video presente in pagina: l’uomo ha caricato un’intera casa su un pick-up, in barba alla gravità, alla fisica e al codice della strada.

Vista “da fuori”, la scena potrebbe quasi sembrare un’opera d’arte astratta, guardando meglio però si vede chiaramente come legati fra loro ci siano mobili, letti, sedie, tavoli, davvero di tutto. A pubblicare le immagini sul web, subito diventate virali su TikTok, è stato un utente chiamato Maara Padilla e non sono stati pochi i commenti di reazione. Alcuni utenti hanno inneggiato alla lezione impartita dal Tetris in anni di allenamento, altri - come abbiamo fatto noi sopra - sono convinti che si tratti di una vera e propria opera d’arte da mostrare in un museo. Chissà se la polizia sarebbe stata dello stesso avviso...