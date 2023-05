Carica una Ferrari F40 sulla prua dello yacht: 'flex' da Oscar per il GP di Monaco

La Ferrari F40 diventa spesso protagonista in quel di Monaco: dopo il clamoroso rogo che ha letteralmente sciolto una F40 a Montecarlo, questa volta il bolide Ferrari torna protagonista alla vigilia del GP di Formula 1, con uno dei rari esemplari del modello Ferrari che è stato caricato sopra uno yacht per esporlo durante il weekend di gara.

A pensarci bene, durante il fine settimana dedicato al Gran Premio di Formula 1 si vedono supercar di ogni tipo per le strade del principato, comprese glorie del passato come la F40 appunto (a proposito, scoprite la storia della Ferrari F40 Gas Monkey Garage), ma ad esporre le proprie gioie sulla strada sono buoni tutti, dunque perché non “parcheggiare” il rosso gioiello a quattro ruote sulla prua di uno yacht altrettanto opulento?

In questo caso però i tratta di una trovata pubblicitaria escogitata da Altr, una boutique online di lusso che permette di acquistare oggetti di lusso attraverso le criptovalute, e che attualmente sta avviando una collaborazione con la concessionaria italiana Car & Car per far sì che possa vendere le sue auto sulla loro piattaforma. Dunque in occasione del GP di Monaco hanno esposto una F40 che già di per sé non passa inosservata, ma sulla prua di una nave l’effetto è moltiplicato esponenzialmente.

Per noi comuni mortali non c’è il rischio di cadere in tentazione per comprarla, ma in compenso possiamo rifarci gli occhi grazie a delle immagini mozzafiato che sono state scattate per l’occasione.