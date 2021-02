CarDongle, Android sulle auto più datate a meno di 100 euro

Gli schermi touch sono arrivati a bordo delle nostre auto già da svariati anni, solo da poco però i produttori hanno iniziato a fornire di serie, anche su segmenti più bassi, Android Auto e Apple Carplay. Ora c’è una soluzione per portare Android anche su sistemi più datati: CarDongle.

L’aspetto esterno potrebbe ricordare una semplice chiavetta USB-A, magari solo un pochino più “ingombrante”. In teoria funziona in tutte quelle automobili dotate di schermo touch oppure già compatibili con Android Auto e il funzionamento è alquanto intuitivo. Su questa speciale “chiavetta” è infatti installato un sistema Android completo, che offre in maniera nativa il supporto a tantissime applicazioni come Waze, YouTube e persino Netflix, oltre ovviamente a Google Maps, Google Play Store e tante altre.

Il sistema rappresenta un’alternativa completa ad Android Auto, con più funzioni e applicazioni, con in più la possibilità di utilizzarlo anche su vetture con qualche anno sulle spalle. A muovere il piccolo sistema portatile abbiamo un processore OctaCore da 2.0 GHz, poi ancora fino a 4 GB di RAM, fino a 64 GB di ROM con espansione microSD fino a 128 GB, bluetooth 5.0, GPS e microfono.

Il prezzo di questa piccola meraviglia? 73 euro in versione 2+16 GB, in pre-ordine su Indiegogo. Per la variante 6+64 GB occorrono invece 90 euro, esistono però anche dei pacchetti per acquistare più unità a un prezzo scontato.