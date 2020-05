Carburanti sintetici meglio delle auto elettriche? Mercedes-Benz ha le idee chiare

Mercedes-Benz, come tutti gli altri produttori di auto, da un po' di tempo si è ritrovata a dover attuare una rivoluzione interna nei processi produttivi e nelle strategie di mercato. L'avvento delle auto elettriche avvierà un cambiamento senza precedenti in campo automobilistico, e la casa tedesca ha scelto la sua posizione.

Marcus Schäfer, boss del team di ricerca e sviluppo presso Mercedes-Benz, ha appena dichiarato che l'unica via possibile per il brand è quello di lanciarsi sulle auto elettriche, mentre i carburanti sintetici (apprezzati da McLaren e Porsche) non sarebbero abbastanza efficienti allo stato attuale. Ecco le sue parole rilasciate per i ragazzi di Autocar:"Abbiamo preso una decisione chiara, ed è quella di andare principalmente verso le auto elettriche. Quando sviluppiamo nuove piattaforme, pensiamo prima alle EV. Dobbiamo tener conto delle regolamentazioni e del comportamento dei clienti, ma questa è la nostra strada primaria."

Insomma, le dichiarazioni non paiono lasciare spazio a interpretazione, e proseguono:"Se hai un'abbondanza di energia, la cosa migliore da fare e metterla direttamente nella batteria. Trasformare energia pulita in e-fuel è un processo nel quale si perda tantissima efficienza. Se fosse disponibile un numero maggiore di energie green, i primi clienti sarebbero quelli dell'industria aeronautica. Molto, molto dopo, non prima del prossimo decennio, ci arriverà l'industria automobilistica."

Si è capito quindi che Mercedes-Benz sta investendo tutto sulla tecnologia delle batterie e dei propulsori elettrici, ma come abbiamo accennato prima non tutti i costruttori sono dello stesso parere. Non molte settimane fa alcune aziende quali Porsche, Mazda e soprattutto Volkswagen hanno fatto sapere di aver lasciato più di una porta aperta per i carburanti sintetici e, riguardo questo argomento, vi rimandiamo a un nostro recente articolo il quale lo approfondisce.

Per tornare al marchio tedesco, i primi esiti della sua scelta li stiamo già vedendo arrivare. Date ad esempio un'occhiata alla futuristica Mercedes-Benz Vision EQS in un viaggio attraverso il Giappone, oppure alla incredibile Mercedes AVTR ispirata al film Avatar di James Cameron. Certo queste non sono vetture di serie, ma lasciano intendere l'idea del futuro del marchio.