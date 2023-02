Carburanti: in calo i prezzi al self sia di benzina che diesel

Nonostante l’entrata in vigore dell’embargo sui prodotti raffinati provenienti dalla Russia, non si è concretizzato l'incremento dei prezzi della benzina di cui si parlava. A confermarlo le ultime elaborazioni di Quotidiano Energia.

Secondo quanto trapelato, il prezzo medio praticato per la benzina in self è di 1,873 Euro al litro, in calo dagli 1,876 Euro precedenti: sulle pompe colorate la forbice è tra 1,868 e 1,878 Euro al litro mentre su quelle bianche è a 1,875 Euro.

Per quanto concerne il diesel, sempre in self il prezzo medio praticato è di 1,891 Euro al litro (in calo da 1,898 Euro) con le compagnie che lo propongono ad un prezzo tra 1,880 e 1,898 Euro e quelle bianche a 1,891 Euro.

Su servito invece i costi sono più elevati: per la benzina il prezzo è fermo a 2,016 Euro con una forbice tra 1,956 e 2,080 Euro sugli impianti con logo e 1,927 Euro per quelli bianchi.

Per quanto riguarda il diesel in servito invece il prezzo medio è di 2,036 Euro al litro, mentre il GPL si posizione tra 0,795 e 0,824 Euro, con il metano che si piazza tra 1,960 e 2,216 Euro al litro.

Nella giornata di ieri intanto sono arrivate le prime indicazioni sulle modifiche al decreto trasparenza sul caro benzina.