Quanto carburante si risparmia con un'auto elettrica? Ve lo dice Ford

Le auto elettriche possono sicuramente aiutarci a ridurre l’inquinamento delle nostre città, del resto non producono direttamente emissioni di CO2, un altro aspetto chiave però riguarda i potenziali risparmi sul carburante: quanto si risparmia utilizzando un EV? Ve lo dice Ford.

L’ovale blu, che ha già lanciato sul mercato internazionale la Ford Mustang Mach-E e il Ford F-150 Lightning (in Nord America almeno), ha condotto una ricerca spiegando agli utenti americani quanto potrebbero risparmiare passando dai carburanti classici all’elettricità. Ovviamente proveremo a riportare tutto in euro, provando a capire quanto si possa risparmiare in Italia - sempre che si risparmi, visti gli attuali rincari dell’energia (oggi una ricarica casalinga costa il 161% in più rispetto al 2021). Prima di partire vi ricordiamo che di recente abbiamo visto il Ford F-150 Lightning alle ATP Finals di Torino, mentre con la Ford Mustang Mach-E GT abbiamo viaggiato per 4.500 km.

Tornando allo studio di Ford, con un F-150 Lightning è possibile risparmiare fino a 27.200 dollari durante tutto il ciclo vitale dell’auto, la cifra corrisponde a 8.777 galloni di carburante. Con un E-Transit è possibile risparmiare fino a 19.200 dollari (6.189 galloni), mentre con una Mustang Mach-E si andrebbe a risparmiare circa 15.000 dollari, 5.000 galloni di benzina. Ora proviamo a traslare tutto in euro e litri.

Partendo dalla Ford Mustang Mach-E, 5.000 galloni di benzina equivalgono a 18.927 litri, che allo stato attuale (con un prezzo medio di 1,63 euro) equivarrebbero a poco più di 30.800 euro. Con l’E-Transit si potrebbe arrivare a oltre 38.000 euro di carburante risparmiato, mentre con un pick-up di dimensioni pari al F-150 si arriverebbe a superare i 54.000 euro di carburante risparmiato. Ovviamente sono cifre da prendere come riferimento indicativo, nel caso in cui la benzina tornasse sopra i 2 euro il costo sarebbe di parecchio superiore, inoltre a questi costi bisogna scalare le ricariche elettriche, dunque il risparmio effettivo sarebbe inferiore. Ford non ha dichiarato i chilometri che queste auto avrebbero percorso, dunque ci è impossibile fare un calcolo più preciso.



Considerando in ogni caso che ancora oggi esistono abbonamenti (Enel X, BeCharge ecc) con prezzi attorno ai 0,32 euro per kWh, risparmiare con un’elettrica è ancora possibile, se poi avete un impianto a energia fotovoltaica il risparmio è ancora maggiore.