Car of the Year 2024, elenco finaliste: c'è anche un'Abarth e tante elettriche

Sono stati annunciati i candidati per i World Car of the Year Awards 2024, con un totale di 36 veicoli in competizione. I candidati devono soddisfare requisiti specifici, come la produzione di almeno 10.000 unità all'anno e un prezzo al di sotto della categoria di lusso nei rispettivi mercati.

Un altro requisito fondamentale è che questi veicoli devono essere venduti in almeno due mercati importanti su due continenti separati e essere stati in vendita tra il 1 gennaio 2022 e il 30 marzo 2023. Come era lecito aspettarsi, questa classifica comprende molti veicoli cinesi. Tra questi non poteva mancare BYD e il crossover Zeekr X gemello della Volvo EX30 da poco arrivata in Italia.

La maggior parte dei candidati sono veicoli elettrici, ma vi sono anche ibridi e veicoli a combustione interna. Grande sorpresa è la presenza dell'Abarth 500e (ecco quanto costa Abarth 500e). Tra i finalisti, ci sono veicoli noti come l'Outlander di Mitsubishi, il Ford Bronco, il Mazda CX-50 e CX-90, il Toyota Prius, e persino la Lexus LBX.

I premi WCOTY includono anche categorie a parte come World Electric Vehicle, World Urban Car e World Performance Car. I vincitori di queste categorie possono partecipare al concorso finale. L'anno scorso il vincitore di questa competizione è stata la Hyundai Ioniq 6.

Riportiamo la lista dei veicoli finalisti: