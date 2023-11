Auto dell'Anno 2024, le 7 auto finaliste: quasi tutte elettriche e un'ibrida

Un team di 59 giurati provenienti da 22 paesi europei ha selezionato sette vetture da una lista iniziale di 28 auto idonee per il premio "Car of the Year" del 2024. Il vincitore sarà annunciato alla fine di febbraio 2024.

La lista prevede ben 4 suv, ovvero: Kia EV9, Peugeot e-3008, Renault Scenic e Volvo EX30. Queste vetture sono affiancate dalla berlina elettrica BYD Seal, BMW Serie 5 e Toyota C-HR, con la giapponese che è l'unica a non avere una variante Full Electric in gamma (recentemente Jeep Avenger ha vinto il premio "Auto Europa").

Peugeot e-3008, che include anche la versione ibrida, cerca di riconquistare il titolo per Peugeot, già vincitore nel 2017 con la seconda generazione della 3008. La Renault Scenic è la prima vettura completamente sviluppata sotto la guida di Luca de Meo e ottenne il titolo di "Auto dell'anno" nel 1997.

Volvo EX30 rappresenta una nuova direzione per la casa svedese in quanto modello entry-level del segmenti dei mini suv. L'ultima vittoria di Volvo al COTY risale al 2018 con la Volvo XC40. BYD Seal è il primo modello BYD a essere incluso nella rosa dei candidati, mentre la BMW Serie 5, insieme alla versione elettrica BMW i5, cerca di ottenere la prima vittoria per la casa automobilistica tedesca.

Kia EV9 segue il successo della Kia EV6, che fu nominata Auto dell'anno nel 2022. La Toyota C-HR infine è l'unico modello nella rosa dei candidati a non offrire una propulsione completamente elettrica. L'ultimo badge di Toyota come "Auto dell'anno" risale al 2021 con la Toyota Yaris.