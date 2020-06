Car Access, condividere un'auto Tesla non è mai stato così semplice

Negli Stated debutta Car Access, una nuova feature della companion app ufficiale di Tesla per permettere la condivisione del veicolo con altre persone. Vediamo assieme quali sono i vantaggi.

Grazie a Car Access è possibile condividere ogni auto Tesla con altre cinque persone, che una volta ottenuto il permesso non necessitano nemmeno di un paio di chiavi aggiuntivo. Non male. Un ottimo modo per permettere ad amici e parenti di usare all'occorrenza l'auto.

E un domani, chissà, potrebbe essere uno dei tasselli del servizio di robotaxi a cui Elon Musk e Tesla stanno lavorando da tempo.

Per dare i permessi d'uso ad un'altra persona è sufficiente inserire nell'app il suo indirizzo email, oltre che il nome e il cognome. A quel punto, il nostro amico o parente riceverà una email con le istruzioni per scaricare l'app ufficiale Tesla e poter quindi accedere al veicolo con un semplice tocco sullo smartphone.

In questo modo non riceve solo l'accesso, ma anche alcune delle impostazioni di controllo da remoto. Ovviamente il proprietario dell'auto può escludere le altre persone dalla possibilità di accedere all'auto in qualsiasi motivo.

Per il momento Tesla Car Access è disponibile solamente negli Stati Uniti, non sappiamo se e quando verrà portato anche in Europa e, quindi, in Italia.