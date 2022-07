Cappotta 11 volte a bordo della Skyline GT-R R32 da 1500 CV, ma sopravvive per raccontarlo

Tutte le discipline del motorsport sono pericolose, ma l’incredibile evoluzione della sicurezza a volte fa sembrare il contrario. Tra le tante discipline, le drag race potrebbero sembrare le meno rischiose, dopotutto si corre lungo un rettilineo, ma se qualcosa va storto si possono innescare incidenti fuori dal mondo, proprio come questo.

È successo in occasione del 2022 GT-R Challenge tenutosi in Australia, dove Mick Mansour si trovava alla guida di una Nissan Skyline GT-R R32 da 1.500 CV. Mick corre da 14 anni, e in tutto questo tempo, per fortuna, non aveva mai avuto incidenti fino ad un mese fa, quando è sopravvissuto a una delle botte più clamorose degli ultimi anni.

Come è scattato il verde del semaforo, la “Godzilla” (guardate questa drag race tra quattro generazioni di Skyline GT-R) è partita come una fionda ma sin dai primi metri era evidente che il grip non fosse ottimale e le repentine perdite di aderenza hanno portato l’auto a scomporsi, fino ad intraversarsi. Nel fare ciò, la ruota posteriore ha toccato l’erba a bordo strada, e questo ha poi innescato il ribaltamento dell’auto, che a quel punto ha iniziato a cappottarsi per un totale di 11 volte, più volte rimbalzando violentemente sull’asfalto, il tutto a 270 km/h.

Un’esperienza da brivido, che per fortuna ha lasciato illeso il povero Mick, che in questo breve video racconta la brutta esperienza vissuta dal sedile di guida. Durante le capriole si ricorda di aver urlato più volte all’auto di fermarsi, come se servisse a qualcosa, e quando si è fermato sotto sopra si è stupito di essere ancora in vita, e il primo pensiero è andato alla sua famiglia e ai suoi figli. Successivamente è stato portato in ospedale per accertamenti, dove è risultato perfettamente illeso, senza nemmeno un osso rotto, ma solo qualche escoriazione.

E pensare che la sua “Godzilla” avrebbe ancor più potenziale, dato che l’esemplare incidentato era stato depotenziato dai 2100 CV di cui era capace, proprio perché era ingestibile da guidare: c’è comunque chi usa una Nissan Skyline R32 da oltre 1.000 CV per le strade di tutti i giorni.