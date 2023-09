Il cambio manuale è ufficialmente morto? MINI dice di si

Mini ha annunciato che non offrirà cambi manuali in nessun prodotto futuro, come confermato dal capo del marchio, Stefanie Wurst. Questa decisione segna un cambiamento significativo nella strategia della casa automobilistica.

La dichiarazione è stata fatta durante la presentazione delle varianti elettriche delle nuove Cooper e Countryman al salone IAA Mobility di Monaco. Mini sta inoltre prendendo in considerazione l'interesse nei confronti delle corse di veicoli elettrici. Stefanie Wurst ha menzionato che l'azienda è interessata a entrare nel motorsport elettrico, ma sta ancora valutando quale forma di sport motoristico elettrico potrebbe essere più adatta per il futuro.

La casa automobilistica sembra voler seguire questa nuova direzione in parte grazie all'influenza di Charlie Cooper, nipote di John Cooper, noto per il suo coinvolgimento nel mondo delle competizioni automobilistiche. Sempre Wurst ha detto la sua su una possibile Mini Copper a 5 porte.

La nuova gamma Mini Cooper EV è disponibile in due allestimenti: E e SE. Il modello di base è dotato di un motore elettrico montato anteriormente che produce 181 cavalli e una coppia di 288 nm, consentendo all'auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. La batteria da 40,7 kilowattora offre un'autonomia stimata di 300 km.

La variante SE più sportiva è dotata di un motore elettrico che eroga 214 CV e una coppia di 330 nm, permettendo all'auto di raggiungere i 100 km/h in 6,7 secondi. Questa versione è equipaggiata con un pacchetto batterie da 54,2 kWh, offre un'autonomia stimata di 400 km.

Entrambe le versioni utilizzano la piattaforma Spotlight EV, sviluppata in collaborazione tra il BMW Group e la Great Wall Motor cinese. Parte della produzione di questi veicoli avverrà in Cina.