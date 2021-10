Il capo di Mercedes F1 vende la sua LaFerrari Aperta autografata a un prezzo da capogiro

Se seguite il mondo della Formula 1 conoscete sicuramente il nome di Toto Wolff (qui la collezione Ferrari di Toto Wolff), il Deus ex machina di Mercedes F1 ma comunque fiero possessore di una Ferrari LaFerrari Aperta - che ha appena venduto a più di 3 milioni di euro.

Una cifra incredibile, giustificata però dall'esclusività dell'auto e da un piccolo dettaglio aggiuntivo: Wolff ha autografato la Ferrari per renderla decisamente unica fra le 210 esistenti al mondo. Un vero affare quello appena portato a termine dal manager, che di fatto non ha mai utilizzato la LaFerrari in questione.

Non un chilometro di più rispetto al momento dell'acquisto, dettaglio che ovviamente ha fatto lievitare il prezzo a circa il doppio se pensiamo al cartellino di vendita. Acquistata dopo il lancio nel 2014 a 1,6 milioni di euro, in pochi anni il valore è schizzato alle stelle a causa dei pochissimi modelli disponibili nel mondo, con quotazioni che appunto hanno superato i 3 milioni di euro.

In questo caso si pensa che con tutte le tasse si sia arrivati a 3,4 milioni di euro. Ricordiamo che si tratta di una vettura in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi, ne bastano invece 7,1 per toccare i 200 km/h (anche se questa Bugatti Chiron Super Sport lanciata sulla Autobahn può fare un pizzico meglio), il tutto grazie a un eccezionale motore V12 aspirato. (Foto: Tom Hartley Junior)