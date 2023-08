Il capo design di Maserati 'abbiamo creato MCXtrema al 100% a computer e in 8 settimane'

In merito alla cronologia di sviluppo dell'auto, Klauss Busse, capo design di Maserati, ha spiegato che la Maserati MCXtrema, presentata recentemente, è il risultato di un processo di progettazione avvenuto completamente a computer, senza la necessità di iterazioni fisiche lunghe e complesse.

"Questa vettura è stata creata al 100% attraverso il computer, permettendo un feedback in tempo reale da parte degli ingegneri", ha condiviso Busse con The Drive. "Questa sinergia creativa testimonia il rispetto reciproco tra designer e ingegneri."

Busse ha rivelato che diversi componenti richiedevano la stampa 3D per prendere vita. Queste parti stampate in 3D erano essenzialmente alternative alle tradizionali tecniche di modellazione in argilla.

"Nel contesto di Maserati, poniamo una grande enfasi sull'innovazione. Naturalmente, con le nostre vetture stradali, c'è ancora una forte componente di modellazione manuale, ma per quanto riguarda la MCXtrema, tutto si basa sulla scienza che si trasforma in arte; in questo caso, non è stato utilizzato alcun modello in argilla"

Saranno prodotti solo 62 esemplari della Maserati MCXtrema e, come affermato dalla casa automobilistica, saranno destinati a una clientela selezionata ed estremamente esigente. Secondo Busse, un prototipo effettuerà il suo primo shakedown ufficiale in pista nel gennaio 2024.

Sebbene MCXtrema sia, appunto, un'auto pensata per solcare l'asfalto da pista e non quello stradale, la casa automobilistica, anche per le sue vetture "cittadine", è molto orgogliosa: recentemente Maserati ha dichiarato che, in merito all'abbassamento di prezzo, le loro auto valgono ogni centesimo che costano.