Il capo del design Bugatti intimorito dalla quantità di schermi presenti oggi nelle auto

Poco tempo fa abbiamo riportato il pensiero del reparto design di DS Automobiles circa l’uso smodato di schermi a bordo delle vetture, un tema di cui si parla sempre di più anche perché questa tendenza porta anche ad una maggior distrazione alla guida. Anche il chief designer di Bugatti non apprezza la tendenza attuale in fatto di schermi.

Come già spiegato dai designer di DS, innanzitutto la presenza di numerosi e ampi display non è appagante per la vista, specialmente quando si riempiono di ditate e sporcizia, e tutto rema contro al concetto di esclusività e lusso. In secondo luogo aumenta la possibilità di distrarsi alla guida, anche perché sempre più spesso i comandi su schermo sostituiscono quelli tattili e fisici, che possono essere azionati anche senza guardare.

Achim Anscheidt, capo del design di Bugatti, aggiunge poi il problema legato all’invecchiamento degli stessi: “Quello che sta succedendo negli interni delle automobili è, in un certo senso, logico che accada. D’altra parte, mi spaventa. Cosa accadrà a tutti quei dispositivi e a tutte quelle cose quando i sistemi operativi non funzioneranno un giorno? Cosa succederà tra 10 anni, anche? Sei ancora interessato all'iPhone 3?”.

E se questi pannelli dovessero rompersi, iniziare ad avere pixel bruciati, o semplicemente un interfaccia troppo datata e macchinosa? Queste sono tante delle domande che si pongono i designer in quel di Molsheim, ma anche nei reparti di altri costruttori, ed è per questo che l’attuale Chiron utilizzava soltanto due piccoli display integrati nel cruscotto e nulla più, così da offrire ancora il piacere dell’analogico e soprattutto garantire un fascino senza tempo alla vettura.

A tal proposito, parlando della recente Bugatti Mistral appena presentata, il boss del design ha aggiunto: “Il design è ultra pulito e sai che siamo sempre alla ricerca della massima semplicità e pulizia nei nostri prodotti. Perché penso che sia questo che assicura la longevità, sia quando un'auto siede in una collezione sia quando forse sarà nuovamente sul prato di The Quail tra 30 anni. Potrà sembrare non più aggiornata, ma potrà ancora sembrare autentica e, si spera, avere ancora una sovranità su di sé. E così resisterà al passare del tempo, per così dire”.