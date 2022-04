Il capo del design della nuova BMW X7 svela alcuni retroscena sul progetto

Mentre BMW porta a termine le fasi finali della messa a punto di M3 Touring e M4 CSL, Domagoj Dukec, capo del design della casa bavarese, ci racconta alcuni retroscena sul look della nuova BMW X7, ricco di novità specialmente sul frontale e all’interno dell’abitacolo della vettura.

Il canale YouTube BMWBLOG ha pubblicato infatti un’interessante chiacchierata col designer mentre giravano attorno al nuovo SUV di lusso della casa. Prima di tutto hanno parlato del cambiamento più importante apportato al muso dell’X7, che riguarda il gruppo ottico ora sdoppiato, una scelta che ha permesso, e permetterà, una maggior libertà nel rinnovale il look dei modelli della casa. Il designer ha spiegato infatti che i fanali sono un componente critico al giorni d’oggi e devono rispettare tutta una serie di specifiche, mentre le luci di posizione “a parte” permettono maggior libertà in termini di design, e offrono quindi la possibilità di creare nuove firme luminose che possano diventare caratteristiche del marchio.

In seguito il tema si è spostato ovviamente sulla griglia, uno degli elementi stilistici più chiacchierati nell’era moderna di BMW, che in questo caso non è enorme, ma nemmeno piccola, ma Dukec ha spiegato che in realtà le dimensioni sono esattamente come quelle del modello precedente, ma lo stile rivisto del muso fa sì che l’elemento appaia leggermente più piccolo rispetto a prima.

All’interno invece la situazione è cambiata radicalmente, con l’adozione del vecchio layout con quello tutto nuovo della casa bavarese, che offre meno tasti da cliccare e che si compone di un vasto schermo curvo che si dalla strumentazione si estende fino alla console centrale, adottando il nuovo sistema d’infotainment iDrive 8.