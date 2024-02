Capirossi: 'Nel 2005 mi esplose un polmone in pista, dopo l'incidente ad Assen dissi stop'

Loris Capirossi ha vinto tre titoli mondiali dopo aver trionfato in 328 gran premi, ma è contento che suo figlio non ami le moto. Sembrerebbe un paradosso ma la sua felicità deriva dalle numerose volte in cui ha rischiato la vita a bordo delle due ruote con cui ha corso in giro per il mondo.

Parlando con Giorgio Terruzzi del Corriere della Sera, Loris Capirossi racconta di come il suo ritiro non sia stato dettato dal terribile incidente di Marco Simoncelli a Malesia, pochi giorni prima appunto dell'annuncio dell'addio alle corse di Capirex: «No, avevo deciso tempo prima, mentre mi trovavo sotto la moto dopo una caduta ad Assen, in Olanda. In quel momento pensai: basta, è ora di finirla. Lo comunicai a tutti e si trattava di concludere la stagione. Non pensavo di vivere una giornata come quella che portò via Marco, tremenda, bruttissima. Non vedevo l’ora di piantarla davvero».

Ma quella di Assen del 2011 non fu la caduta più spaventosa per Capirossi: «Australia, anno 2005, caduto in fondo al rettilineo. Nell’impatto mi esplose un polmone. Sul momento non sembrava una situazione di estrema gravità. Con mia moglie, mio padre e un medico andammo in auto sino all’ospedale più vicino a Phillip Island. Ci arrivai praticamente morto, con una autonomia vitale di un minuto e mezzo. Mi piantarono un tubo tra le costole da sveglio, senza anestesia e quel momento non lo dimenticherò mai più».

Quindi le parole sul figlio Riccardo, molto simili a quanto dichiarato pochi giorni fa a Verissimo da Max Biaggi, contento di non avere un erede: «Non è mai stato troppo interessato alle moto e di questo sono contentissimo – racconta Capirossi - con lui ho usato una tattica vincente, mettendolo in sella all’età di tre anni. Così, quando ha cominciato a pensare con la propria testa, ha detto: babbo, basta così. Era il mio obiettivo segreto. Ha 16 anni, pratica pugilato e sono contentissimo».

Giorgio Terruzzi ha incalzato l'ex pilota anche su Valentino Rossi, a cui Marc Marquez ha teso la mano negli scorsi giorni «Invidiarlo o criticarlo? No. Valentino è stato semplicemente più bravo di me. Formidabile in pista e magari, a differenza mia, molto categorico nelle sue scelte. Cambiando squadra, scegliendo le persone che avrebbero collaborato con lui. Io ero più accomodante. È passato alle auto e smetterà di correre a 50, a 60 anni. Ha una passione, una vitalità senza fondo. Valentino è eterno».