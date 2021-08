Quanta capacità perdono le batterie Tesla? Ecco il risultato a 320.000 km

Le auto completamente elettriche differiscono da quelle tradizionali per numerose caratteristiche. Il nuovo sistema di alimentazione non ha quasi nulla in comune con le motorizzazioni diesel o benzina, e la presenza di un pacco batterie contribuisce di certo ad acuire il divario in termini di funzionamento.

Come saprete, gli ioni di litio rappresentano al momento la tecnologia più comune per le batterie delle autovetture (le alternative sono in fase di studio) ma, come quasi ogni altra soluzione, vedono diminuire la propria capacità massimale nel corso del tempo.

Tesla però ha voluto tranquillizzare i suoi clienti su questo argomento, affermando che le sue Model S e Model X perdono soltanto il 10 percento di capacità massimale dopo 320.000 chilometri complessivi e parecchi anni di utilizzo. Molti automobilisti tengono a freno la voglia di passare all'auto elettrica proprio per il timore di dover comprare un'altra macchina in pochi anni, ma la statistica appena condivisa dalla casa di Palo Alto è decisamente positiva.

Tra l'altro bisogna sottolineare che il processo di degradamento di una batteria è sensibilmente più rapido per i primi 150.000 chilometri ma, una volta superata tale soglia, la perdita di capacità totale diventa quasi trascurabile:"I pacchi batterie Tesla sono destinati a durare più della stessa auto. Da parte nostra stimiamo che in media un veicolo viene rottamato dopo circa 320.000 chilometri percorsi negli Stati Uniti e intorno ai 240.000 chilometri in Europa."

Chiaramente il dato non comprende la Model 3 perché è arrivata sul mercato giusto due anni fa. Il marchio californiano si è invece concentrato su Model X e Model S, in quanto alcuni esemplari sono stati persino in grado di raggiungere gli 800.000 chilometri con la batteria originale. Per il futuro il team di Tesla ha nel mirino lo sfondamento del muro del milione di miglia (1,6 milioni di chilometri).



Da questo punto di vista le imminenti celle 4680 potrebbero avvicinare la compagnia al traguardo, ma la prossima frontiera dell'alimentazione pare essere rappresentata dalla tecnologia allo stato solido: secondo uno studio svolto ad Harvard le batterie non perdono capacità con il tempo.