Quanta capacità ha la batteria della Volkswagen ID.3 dopo 100.000 km?

La Volkswagen ID.3 può fregiarsi di un nuovo titolo: l’elettrica tedesca ha superato il test dei 100.000 km dell’ADAC con ottimi voti. Vediamo dunque come se l’è cavata la batteria dopo 100.000 km di viaggio.

Come si svolge il test dei 100.000 km dell’ADAC? Beh è facile capire quanti chilometri vengono percorsi dagli ingegneri del Centro Tecnico e di Prova di Landsberg am Lech, che ricaricano spesso la batteria al 100% presso stazioni di ricarica rapida. La batteria non è stata certo trattata coi guanti, anzi, spesso rimaneva ferma per più giorni alla stazione di ricarica al 100% in attesa del tester successivo, quando invece i produttori consigliano di ricaricare fino al 80% per l’utilizzo quotidiano o quando il veicolo non si muove spesso.

Nello specifico i tecnici ADAC esaminano 8 criteri principali più 300 sottocriteri fra cui la tecnologia, la sicurezza, il comportamento di guida, la facilità d’uso e l’impatto ambientale. A tal proposito i tecnici consigliano agli utenti di aggiornare costantemente la propria vettura (dal 2021 le auto Volkswagen ID godono degli aggiornamenti OTA). La Volkswagen ID.3 in particolare ha ricevuto diversi aggiornamenti software nel corso del test, sono dunque stati corretti bug ma non solo: la potenza di ricarica del veicolo in prova è stata portata a 170 kW, il che si è tradotto in ricariche DC più veloci. Gli aggiornamenti hanno avuto un effetto positivo anche sull’autonomia e i consumi, oltre che sul pianificatore di viaggi E-route planner.

Ebbene al termine del test la batteria aveva ancora il 93% della sua capacità netta. La variante utilizzata è stata una Volkswagen ID.3 Pro S con batteria da 77 kWh, vettura che come tutte le altre ID garantisce una capacità di almeno il 70% dopo 8 anni di funzionamento o 160.000 km. Stando ai test ADAC, gli utenti non dovrebbero avere problemi con le batterie Volkswagen per parecchi anni e centinaia di migliaia di chilometri.