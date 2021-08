Caos Toyota: la GR Super Sport è stata cancellata dopo un incidente a Fuji?

Il nuovo regolamento del Campionato del mondo endurance (WEC) sta già raccogliendo i suoi frutti. Toyota è stata la prima a crederci, sfruttando a 360° le possibilità concesse e presentando nel 2018 una derivata stradale del suo mostro da pista. Tuttavia, secondo un report della rivista Racer, non tutto sta andando per il verso giusto.

La notizia è circolata negli ultimi giorni tra i media giapponesi: pare che un prototipo di pre-produzione della GR Super Sport, variante stradale della GR010 Hybrid, sia stato coinvolto in un grave incidente mentre era in fase di test al Fuji International Speedway. L'esemplare avrebbe subito ingenti danni, dovuti in gran parte ad un incendio divampato dopo l'impatto. Stando al report questo evento “potrebbe portare il progetto della stradale ad una fine prematura”.

Ma questa decisione non creerebbe problemi al progetto sportivo? No. Il regolamento prevede la costruzione di 25 auto stradali dotate del sistema powertrain ibrido del prototipo da corsa, entro due anni dal debutto in gara. Non si parla quindi di vetture strettamente legate alla LMH, l'importante è che sia presente lo stesso propulsore e il medesimo sistema ibrido. La stessa Peugeot, che porterà la sua 9X8 alla 24 Ore di Le Mans 2022, ha dichiarato che non sta progettando una versione da strada.

La Toyota GR Super Sport era attesa con lo stesso V6 biturbo da 2,4 litri che alimenta la GR010 Hybrid, portato ad oltre 1.000 CV grazie alla mancanza di vincoli regolamentari.

Attendiamo una risposta di Toyota per capire se lo sviluppo sia stato effettivamente soppresso, se rimane la possibilità di vedere la GR Super Sport costruita in pochissimi esemplari - un po' come successe con la GT-One stradale - e, se confermato lo scenario, quale sarà il modello che ne prenderà le veci per soddisfare il requisito delle 25 auto da produrre.