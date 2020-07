Caos monopattini a Milano: chi va in due, chi si fa trascinare in sedia a rotelle

A Roma abbiamo visto gente andare in monopattino elettrico sulle rampe di raccordo del GRA o sul tratto urbano della A24, a Bari persone procedere sedute su borse frigo, ora è il turno di Milano - dove impazza l'andare in due e qualcuno si fa anche trascinare in sedia a rotelle.

In realtà non è la prima volta che parliamo di episodi simili, noi stessi girando per Milano vediamo spesso adolescenti scorrazzare con i monopattini sui marciapiedi (cosa vietata), senza casco (obbligatorio per i minorenni) e magari in due (come accaduto anche a due ragazzine che qualche settimana fa hanno avuto un terribile incidente andando contromano). Insomma, nel capoluogo lombardo siamo al caos più puro, ora però sul web è spuntato un nuovo video che alza ulteriormente l'asticella della follia, per così dire.

Il filmato (che si può vedere sulle pagine di MilanoToday) mostra non solo due presunti adolescenti andare in due, davanti a loro c'è anche un ragazzo su sedia a rotelle che si fa trascinare da un amico che guida il monopattino, creando una situazione di pericolo ovviamente. I ragazzi si trovavano in pieno centro città e in pista ciclabile, in quel tratto di strada però la corsia dedicata a bici e monopattini non è infinita, con il pericolo che sicuramente è aumentato con l'occupazione della corsia dedicata anche alle auto.

Tornano così le polemiche attorno ai nuovi monopattini elettrici, che però - come ripetiamo spesso - hanno poche colpe. La responsabilità è sempre di chi guida e di chi non rispetta le regole che già ci sono, e sono molto chiare. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato a Come guidare un monopattino elettrico rispettando tutte le regole.