Caos benzina: in autostrada il self resta sopra i 2 euro, aumentano i controlli della GdF

Dopo il recente scandalo della benzina a 2,722 euro al litro sull’autostrada A8, i prezzi dei carburanti in Italia restano stabili ma comunque alti. In autostrada la benzina self è ancora al di sopra dei 2 euro al litro.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Mimit, la benzina verde self in autostrada costa in media 2,019 euro al litro, il gasolio self invece è a 1,928 euro al litro. Va meglio con il GPL, fermo a 0,842 euro, mentre il metano si attesta a 1,528 euro. Gli automobilisti più fortunati sembrano essere nelle Marche, la regione in cui la benzina costa attualmente meno: si parla di un prezzo medio di 1,924 euro al litro. Va invece peggio in Basilicata e Puglia, dove un litro di benzina si paga mediamente 1,968 euro al litro.

Il vero “bagno di sangue” però è sulle isole: a Lampedusa si arriva a spendere 2,41 euro al litro per la benzina, 2,33 euro al litro per il diesel. A Ustica i carburanti costano 2,39 euro al litro, mentre a Pantelleria si spendono 2,35 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Come abbiamo più volte ripetuto nei giorni scorsi, il caro benzina ha un costo anche sulla spesa e su altri servizi: sempre a Ustica una bombola di gas da 10 kg costa 35 euro, per una da 25 kg si arriva a 75 euro. A denunciarlo un rivenditore di bombole locale, che ha anche segnalato come i costi di trasporto siano aumentati da 600 euro a camion a 2.200 euro.

Nel frattempo impazzano i controlli della Guardia di Finanza, che solo nel vicentino ha multato 12 distributori e ne ha sequestrati 2 a Forio d’Ischia.