Il caos delle assicurazioni per monopattini: esistono? E quanto costano?

Il Consiglio dei Ministri ha da pochissimo approvato il nuovo disegno di legge che cambia il Codice della Strada con regole inedite e pene più severe, soprattutto per chi guida con il cellulare in mano o dopo aver bevuto. Ci sono importanti novità anche per i monopattini, che molto probabilmente dovranno essere assicurati.

Diciamo “molto probabilmente” perché comunque la legge non è ancora definitiva, andrà discussa in parlamento e qualche norma potrebbe saltare, o essere modificata. Allo stato attuale però chi guida regolarmente un monopattino elettrico dovrà indossare obbligatoriamente un casco (tutti, anche i maggiorenni, la regola vale anche per lo sharing), dotarsi di un numero identificativo (una sorta di targa) e di un’assicurazione. Con questo articolo vogliamo provare a fare chiarezza e cercare di capire se già esistono delle assicurazioni per monopattini elettrici e quanto costano.

Secondo l’Ania sarà fondamentale che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trovi un modo per identificare in maniera chiara i singoli veicoli. Per come è stata scritta la norma, l’assicurazione andrà attivata sul veicolo, non sul proprietario (dunque se avete, per caso, più monopattini in famiglia serviranno più assicurazioni), nella speranza però che le cose possano cambiare. È necessario in ogni caso che esista un ente in grado di rilasciare targhe/numeri identificativi per i singoli monopattini. Bisognerà di fatto inventare una nuova formula comune che vada bene per tutti i monopattini omologati, al momento per esempio neppure l’IVASS è in grado di calcolare preventivi per questi mezzi, ci si ferma solo a ciclomotori, motocicli e autovetture.

Come potete immaginare, dunque, la situazione attuale è alquanto caotica, trovare un prodotto che copra la responsabilità civile su un monopattino non è semplice, sicuramente le aziende dovranno aggiornare il loro portfolio prodotti e offrire soluzioni ad hoc. Esistono già assicurazioni che riguardano il furto o l’assistenza stradale, soprattutto per biciclette, ma RC per monopattini targati non sembrano esserci...

Una soluzione sarebbe stipulare una RC Capofamiglia che comprenda anche eventuali danni causati da monopattini elettrici e biciclette, secondo le norme del disegno legge però questa formula non si potrebbe attuare - visto che l’assicurazione andrebbe fatta sulla singola targa, non sulla persona. Parlando di costi, una RC Capofamiglia potrebbe avere un prezzo a partire da circa 50 euro l’anno, mentre una polizza specifica per la mobilità urbana potrebbe partire da 40 euro l’anno. Stiamo però parlando di un settore che in qualche modo andrà rivoluzionato, è lecito aspettarsi un costo attorno ai 100 euro per la stipula della RC e per il rilascio della targa/numero identificativo. Speriamo di essere smentiti da cifre più basse...