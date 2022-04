Canyon lancia le nuove e-bike da trekking Pathlite:ON SUV fino a 125 km di autonomia

Aprile è sempre un grande mese per le aziende di biciclette. Canyon in particolare ha già presentato le nuove e-mtb Spectral:ON con batteria da 900 Wh, in questo 2022 però ci saranno anche nuove bici elettriche da trekking.

Nel 2020 sono arrivate le bici della famiglia Pathlite:ON, ora però Canyon le porta nel mondo delle bici da e-touring con le nuove Pathlite:ON SUV. Capaci di alte prestazioni, queste e-bike vantano batterie da 750 Wh Bosch Gen 4, che promettono autonomie eccezionali (circa 125 km) e una grande potenza su qualsiasi terreno. Canyon parla di un'assistenza del 340% e di 85 Nm di coppia.

Si tratta di bici adatte sia a pedalate su piste ciclabili che su terreni più sconnessi, senza dimenticare la possibilità di caricare il portapacchi posteriore (fino a 25 kg) con l’equipaggiamento per un'avventura in famiglia o di un weekend su sentieri gravel con gli amici. Due i modelli disponibili nella gamma: l'ammiraglia Pathlite:ON 8 SUV ST è equipaggiata con componenti premium e tecnologia intelligente, offerta a un prezzo di 4.699 euro, mentre la Pathlite:ON SUV 7 è proposta a 4.199 euro. Sono disponibili sul sito canyon.com dal 12 aprile 2022.



La gamma viene poi completata dalle Pathlite:ON 6, Pathlite:ON 9, Pathlite:ON 4 e Pathlite:ON 5.