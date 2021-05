Canyon lancia la nuova bici gravel Grizl: la preferite più economica o più leggera?

Il gravel è probabilmente la “disciplina” del momento, un mondo che comprende biciclette in grado di andar bene sia su strada che su terreni sterrati. Lo ha ben capito Decathlon, che ha proposto una nuova gravel a meno di 1.000 euro, e ora anche Canyon lancia una nuova proposta.

Nelle ultime settimane abbiamo visto come anche il marchio legato a Mario Cipollini abbia lanciato un modello gravel di alta fascia, oggi però - come anticipato sopra - è il momento di Canyon, che torna a graffiare dopo 3 anni di silenzio. La Canyon Grizl è una bicicletta progettata per battere qualsiasi territorio, con l’azienda che l’ha progettata come fosse “un coltellino svizzero con il classico DNA Canyon”.

La Grizl promette così di essere molto veloce su terreni misti, affidabile su terreni più difficili, con entrambi i suoi modelli: la Grizl CF SL è più accessibile, mentre la Grizl CF SLX rappresenta il non-plus-ultra della gamma e offre un telaio super leggero da appena 950 grammi. In totale, la serie Grizl offre al pubblico ben sette taglie di telaio differenti da 2XS a 2XL, parliamo dunque di una bicicletta estremamente versatile e adatta a ogni tipo di sportivo.

Per tutti i riferimenti tecnici dettagliati vi rimandiamo al sito ufficiale di Canyon, chiudiamo però elencando i prezzi: la Grizl CF SL costa da 1.999 euro a 2.699 euro, mentre la Grizl CF SLX va da 4.499 euro a 4.599 euro. Le nuove bici saranno disponibili a partire dall’11 maggio 2021.