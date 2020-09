Canoo trasforma il suo pianale per EV in un go-kart, e il divertimento è assicurato

Canoo è una startup specializzata sullo sviluppo di veicoli elettrici, ed esattamente un anno fa ha presentato la sua idea di mobilità cittadina presentando un attico su quattro ruote dall'aspetto assolutamente invitante.

Grazie alla loro fantastica idea, quelli di Canoo hanno ricevuto l'attenzione di parecchi produttori di auto storici tra i quali Hyundai, che ha deciso di investire seriamente sulla startup. Il punto forte di Canoo però non riguarda soltanto un modello specifico, ma anche le capacità e la versatilità della piattaforma proprietaria.

Quindi, per mostrarne i punti di forza, Canoo ha deciso di pubblicare un interessantissimo video su YouTube, il quale ha luogo nel bel mezzo del deserto ed evidenzia le qualità del powertrain. Quest'ultimo contiene tutte le batterie, il motore, i freni e le sospensioni necessarie al funzionamento di base e i due motori, montati su entrambi gli assi, erogano 300 cavalli e 400 Nm sull'asse anteriore e 200 cavalli e 320 Nm sull'asse posteriore. L'autonomia per singola carica si attesta invece sui 400 chilometri, e dalle riprese visibili in alto, la macchina pare essere divertentissima da guidare.

A ogni modo, guardando il pianale, la prima cosa che ci salta in mente riguarda la possibilità di personalizzazione che esso offre, e speriamo che in futuro i migliori coachbuilder di tutto il mondo abbiano voglia di sbizzarrircisi.

In conclusione vogliamo restare in tema di auto completamente elettriche rimandandovi al video inerente il giro completo della imminente Tesla Model S Plaid al Laguna Seca: è la vettura stradale di serie più veloce in assoluto, e tra l'altro con la sua prestazione ha battuto la sua rivale diretta, la Lucid Air che pochi giorni fa ha segnato un ottimo tempo sul giro.