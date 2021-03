Canoo svela il suo futuristico pick-up elettrico e sfida Tesla e Rivian

Se in Europa è il mercato dei SUV/Crossover a volare senza ostacoli, in Nord America c’è un altro segmento che va a gonfie vele: quello dei pick-up, che stanno per vivere una nuova era grazie all’elettricità. A tal proposito anche la startup Canoo ha svelato il suo personale pick-up truck elettrico.

La presentazione del Tesla Cybertruck da parte di Elon Musk ha dato il “la” a un nuovo, dinamico segmento, che presto vedrà sul mercato anche il Rivian R1T, il Ford F-150 100% elettrico, il Bollinger B2 e l’Hummer elettrico, solo per ricordarne alcuni. Giganti a zero emissioni a cui si aggiunge oggi anche il “giocattoloso” Canoo Pick-up Truck (e speriamo si tratti di un nome solo temporaneo).

Esternamente, il veicolo sembra provenire da un futuro fantasy, non avrebbe sfigurato in qualche prodotto cinematografico sci-fi o in qualche videogioco a tema fantascientifico. A mancare totalmente è il cofano, con una “capsula” frontale che va a creare un tutt’uno con il muso - che si apre e permette l’accesso a un baule. Particolari anche i fari LED frontali, con una inedita forma a T rovesciata, mentre il cassone posteriore è accessibile sia dal retro che dal lato.

Ma passiamo alla tecnica: il pick-up Canoo avrà 600 CV e 745 Nm di coppia, una potenza che permette di caricare fino a 800 kg. La società non ha diffuso la capacità effettiva della batteria, ha però promesso un’autonomia di circa 320 km con una singola carica - bisognerà però vedere come il veicolo si comporterà a pieno carico. Nuove informazioni arriveranno nel secondo trimestre del 2021, il debutto commerciale è invece previsto nel 2023.