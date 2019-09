Canoo presenta il futuro della mobilità: un attico su quattro ruote in abbonamento

Canoo è una startup con sede in California, nata praticamente da una costola di Faraday Future (FF), e in questi giorni ha rivelato la sua idea di mobilità semi-autonoma e sostenibile.

Dietro al progetto troviamo Stefan Krause e Ulrich Kranz, due menti particolarmente sveglie che lavoravano in BMW, rispettivamente in qualità di CFO e leader del reparto EV. Dopo aver lasciato la casa automobilistica tedesca erano impiegati in qualità di manager presso Faraday Future, per poi separarsi e fondare Canoo, portando con loro alcuni colleghi.

La nuova società, nonostante problemi legali con FF, ha macinato parecchi chilometri ed oggi prova ad incassare i risultati del lavoro svolto, mostrando a tutti quello di cui è capace. La vettura sviluppata si chiama semplicemente Canoo e vi diciamo subito che non sarà acquistabile, ma prevederà un sistema in abbonamento che vi permetterà di utilizzarla. L'azienda non ha rivelato molto delle specifiche del veicolo, siamo a conoscenza soltanto dell'autonomia, che dovrebbe attestarsi sui 400 chilometri. Un buon risultato, considerando poi che la ricarica avverrà in modo molto rapido, portando la capacità dallo 0 all'80% in meno di mezz'ora.

Ma adesso parliamo del design, probabilmente l'elemento più caratterizzante della Canoo, come potrete notare voi stessi dalla galleria in calce. L'estetica riprende quella di una cabina più che quella di una normale automobile, ma quello che sorprende maggiormente è l'abitacolo. E' tutto stato costruito in favore dell'autonomia, garantita da 7 telecamere, 5 radar e 12 sensori ultrasonici. Un equipaggiamento di tutto rispetto, il quale garantirà un passaggio dall'autonomia di livello 2 attuale a quella di livello 4 in modo fluido, tramite aggiornamenti software sulla falsariga del modello utilizzato da Tesla.

L'idea di design imita quella di "un attico", riducendo al minimo gli ingombri si è pensato a donare la massima ariosità ai passeggeri. Una nota molto particolare è l'assenza totale di display, poiché secondo la società le persone preferiscono utilizzare i propri dispositivi per chattare, ascoltare musica e quant'altro. Richiard Kim, ex leader del design per FF e adesso in Canoo, ha commentato tale approccio:

"Le auto sono sempre state progettate per convogliare una certa immagine di emozione. Comunque, abbiamo scelto di ripensare totalmente il design dell'automobile e di concentrarci su quello di cui avranno bisogno gli utenti futuri. Così, abbiamo ideato questo veicolo ispirandoci all'idea di attico. Quando ti abboni, intendi in modo diverso l'auto, adesso il valore è definito dai benefici dati all'utente. Abbiamo implementato la filosofia Bauhaus, il quale nocciolo è incentrato sul minimalismo e sulla funzionalità, partendo dalla riduzione al minimo indispensabile. Poi, abbiamo applicato tale approccio alla connessione continua con i device ai quali i consumatori sono più legati, i loro telefoni."

Un'altra notizia interessante riguarda il sistema di sterzata, il quale sarà completamente elettronico. Il volante, in pratica, non avrà nessuna connessione meccanica alle ruote e garantirà tempi di risposta ridotti al minimo, per una manovrabilità più responsiva.

Infine l'azienda ha dato il via ad una fase di "prototipi beta", che culminerà con il lancio ufficiale dell'abbonamento che avverrà nel 2021, inizialmente soltanto a Los Angeles.

