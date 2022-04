Canone Telepass gratuito per i motociclisti dal 19 aprile 2022: come funziona?

Oggi abbiamo ottime notizie per tutti quei motociclisti che utilizzano il Telepass per i loro viaggi: a partire da oggi 19 aprile 2022 il canone del dispositivo diventa gratuito.

Come ben sappiamo Telepass sta vivendo un momento particolare della sua storia. Dopo 25 anni di canone a prezzo controllato, l'abbonamento Family cresce del 45% a partire dal prossimo 1 luglio. Un rincaro importante che da 12,40 euro/anno porta l'abbonamento base a 21,96 euro/anno, motivo per cui moltissimi utenti stanno già pensando di passare a UnipolMove (Addio monopolio Telepass, arriva UnipolMove).

È infatti decaduto il monopolio Telepass e UnipolSai è la prima azienda a offrire un dispositivo concorrente, motivo per cui proprio Telepass sta cercando in tutti i modi di tenersi i propri utenti storici. Dopo i 6 mesi di canone gratuito per gli utenti della Milano Serravalle arriva oggi il canone gratuito per i motociclisti che hanno attivato lo Sconto Moto e che siano già titolari delle offerte Telepass Pay o Telepass Pay X, o che vi aderiranno entro la fine di agosto 2022.

Chi non ha ancora un abbonamento Telepass Family può dunque farlo a costo zero attivando lo Sconto Moto scrivendo ad Autostrade.it o presso un Telepass Store, aderendo a una delle due offerte di cui sopra. Ricordiamo inoltre che lo Sconto Moto sarà valido anche per il 2022, è stato appena rinnovato e vale il 30% di sconto sui pedaggi per i motociclisti dotati di dispositivo Telepass Family.