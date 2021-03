Cannondale lancia la nuova Topstone Neo SL: la gravel elettrica che sembra una muscolare

Il mondo delle bici elettriche è in continua evoluzione. Le nuove tendenze ci parlano di e-bike sempre più leggere, come ad esempio la Full Suspension più leggera del mondo firmata Trek, e di motori e batterie a scomparsa, come nel caso dei modelli Moto Morini. Ora anche Cannondale dice la sua a proposito.

La nuova Cannondale Topstone Neo SL è una e-bike gravel con telaio in alluminio che mira a nascondere del tutto la batteria - riuscendoci alla grande. Con la Neo SL 1 raggiungiamo inoltre i 12,9 kg di peso, parliamo dunque di una delle e-bike più leggere dell’attuale mercato. A muovere il modello troviamo un sistema Mahle X35 con motore M1 da 250 W e 40 Nm di coppia, un’unità a mozzo posteriore che - insieme a tutto il sistema - aggiunge soltanto 3,5 kg di peso.

La batteria invece, incassata nel tubo verticale, è da 250 Wh, il sistema Mahle X35 però prevede anche l’aggiunta di una seconda batteria nel vano borraccia - così da arrivare a un totale di 450 Wh per le nostre avventure su due ruote. Il cambio invece è uno Shimano GRX, solitamente montato proprio sulle gravel bike. Arriviamo così a parlare di prezzi: la top di gamma Topstone Neo SL 1 viene da listino 3.399 euro, la Topstone Neo SL 2 (del peso di 14,7 kg contro i 12,9 della SL 1) costa invece 2.899 euro.

Per saperne di più, Pianeta Mountain Bike ha pubblicato le schede tecniche dettagliate di entrambi i modelli.