Aveva lasciato il cane nella sua Model S, evita una condanna grazie alla Dog Mode

Ogni anno centinaia di cani vengono abbandonati in macchina dai loro padroni. Con le temperature folli dell'estate, possono bastare anche solo poche decine di minuti per mettere a repentaglio la vita dell'animale: l'auto diventa un forno.

Così succede che in Irlanda, Il proprietario di una Model S sia stato denunciato per aver lasciato il suo cane all'interno del veicolo. Fuori c'era un sole in grado di spaccare le rocce, e un passante ha visto l'animale "abbandonato" all'interno dell'abitacolo, preoccupandosi seriamente per la sua salute. La polizia è stata avvisata tempestivamente, e contro l'ignaro proprietario della Tesla —che in quel momento era ad una riunione in un Pub— è partita una denuncia per crudeltà contro gli animali. L'Irlanda prende molto seriamente questa fattispecie di reato, per cui si rischiano fino a 5 anni di carcere e una multa di massimo 250.000€.

Quello che gli agenti e il passante non sapevano, tuttavia, è che Loki (questo il nome del cane) stava più che bene, e non era di certo in pericolo: la Model S era in "Dog Mode", e il padrone era in grado di monitorare e regolare la temperatura dell'abitacolo da remoto, direttamente dal suo smartphone. La temperatura del veicolo, quando è attiva la Dog Mode, non supera mai i 20 gradi,

Nonostante le prime spiegazioni dell'automobilista, il procedimento è continuato lo stesso. Il proprietario della Model S si è dichiarato non colpevole, e solamente nell'aula del tribunale è riuscito a spiegare con successo che il suo cane Loki non è mai stato in pericolo, venendo scagionato.

Eh sì che Tesla ha fatto il possibile per evitare equivoci del genere: quando la Dog Mode è attiva il massiccio schermo centrale del veicolo rimane costantemente acceso, mostrando un messaggio che invita a non preoccuparsi perché "il mio padrone torna presto". Viene addirittura mostrata la temperatura interna alla macchina.